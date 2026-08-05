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Kaynak: İHA

Geçtiğimiz sezon Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ni zirvede tamamlayarak kulüp tarihindeki ilk şampiyonluğunu yaşayan Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde de ilk sınavını başarıyla geçti.

Mini turnuva formatında düzenlenen 2. eleme turu 5. Grup'ta mücadele eden sarı-lacivertliler, yarı finalde Ukrayna temsilcisi Metalist 1925 Kharkiv ile karşı karşıya geldi.

1-0 GERİDEN GELEREK KAZANDI

Belçika'nın Leuven kentindeki Den Dreef Stadı'nda oynanan mücadeleye istediği gibi başlayamayan Fenerbahçe, 15. dakikada Hiryn'in golüyle 1-0 geriye düştü.

Golden sonra oyunun kontrolünü ele alan sarı-lacivertliler, 42. dakikada Ece Türkoğlu'nun golüyle soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gitti.

İkinci yarıda baskısını artıran temsilcimiz, 67. dakikada Maria Alves'in kaydettiği golle 2-1 öne geçti ve üstünlüğünü maç sonuna kadar koruyarak tarihi galibiyete ulaştı.

TARİHİNDEKİ İLK AVRUPA GALİBİYETİ

Bu sonuçla Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, kulüp tarihindeki ilk UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi maçını kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Sarı-lacivertliler, aynı zamanda UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda finale yükselme başarısı gösterdi.

FİNALDE HEDEF TUR BİLETİ

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu 5. Grup'ta yoluna kayıpsız devam eden Fenerbahçe, final karşılaşmasını da kazanması halinde bir üst tura yükselerek Avrupa macerasını sürdürme hakkı elde edecek.