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Kaynak: Haber Merkezi

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasındaki dış saha mücadelesinde Samsunspor’u 2-0’lık skorla geçen Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi öncesinde hata yapmadı.

Topladığı puanı 6’ya çıkaran sarı-lacivertli kulüpte, eş zamanlı olarak transfer çalışmalarında son derece yoğun bir döneme girildi.

Türkiye’deki yaz transfer süreci 4 Eylül akşamı tamamlanacakken Kanarya, iki farklı pozisyona takviye yapmak amacıyla hamlelerini sıklaştırdı.

Şampiyonlar Ligi’nde boy gösterecek olan Fenerbahçe yönetimi, takvim daralırken stratejik bir adım attı.

MCTOMINAY GİRİŞİMİ

Sarı-lacivertli yönetim, İtalya Serie A ekiplerinden Napoli’de oynayan başarılı orta saha oyuncusu Scott McTominay’i radarına ekledi.

FUTBOLCUDAN OLUMLU YANIT

29 yaşındaki yeteneğin Fenerbahçe’nin ilgisine sıcak baktığı aktarılırken, sarı-lacivertlilerin bu hamleyi bitirmek adına 30 milyon euro bütçe ayırdığı öne sürüldü.

Buna karşın Napoli’nin, oyuncunun boşluğunu doldurmakta zorlanacağı gerekçesiyle satşa ikna olmadığı bildirildi.

NAPOLI PERFORMANSI

Napoli formasıyla tüm kulvarlarda 82 müsabakaya çıkan Scott McTominay, 27 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.

DİĞER HEDEF FOFANA

Lyon’un 2-1 kazandığı karşılaşmada ağları sarsan Malick Fofana da sol kanat arayışındaki Fenerbahçe’nin aday listesine girdi.

Marcus Rashford sürecinden yeniden olumsuz yanıt alan sarı-lacivertliler, yönünü Malick Fofana’ya kırdı.

HULL CITY REKABETİ

20 yaşındaki isim için Fenerbahçe’nin eski idarecilerinden Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City’nin de devrede bulunduğu belirtildi.

35 MİLYON EUROLUK MASADA

Acun Ilıcalı’nın Fofana’yı kadroya katmak amacıyla Fransız temsilcisi Lyon’a 35 milyon euro tutarında şifahi bir teklif sunduğu ifade edildi.

LYON KARİYERİ

Fransa ekibi Lyon’a 2024’te adım atan Malick Fofana, bugüne kadar görev aldığı 84 resmi maçta 19 gol kaydedip 8 pası da gole çevirdi.