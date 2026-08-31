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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Samsunspor deplasmanında alınan 2-0'lık galibiyetin ardından karşılaşmayı değerlendirdi.

Tecrübeli teknik adam, transfer çalışmaları ve yeni transfer Oppong'un durumuna ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Samsunspor karşısında daha farklı bir skor elde edebileceklerini belirten Kartal, Oğuz Aydın'ın performansına ayrıca dikkat çekti.

'DAHA FAZLA GOL ATABİLİRDİK'

İsmail Kartal, "İlk devre çok pozisyon bulduk. Ceza sahası içinde çoğalamadık. Daha fazla gol atabilirdik. Oğuz'un müthiş driplingi sonrası golüyle takım rahatladı. Oyunu kontrol altına almaya çalıştık. 2-0 kazandık, çok mutluyum. Oyuncularımı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sezon başından bu yana hücum bağlantıları üzerinde çalıştıklarını söyleyen Kartal, Samsunspor'un organize ve mücadeleci bir takım olduğunun altını çizerek alınan 3 puandan dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

OPPONG İÇİN TEMKİNLİ KONUŞTU

Yeni transfer Oppong'un fiziksel durumuna ilişkin bilgi veren Kartal, oyuncunun son dönemde düzenli antrenman yapmadığını açıkladı.

Kartal, "Oppong bizimle tek bir ter idmanına çıktı. Kendisini antrenmanlarda da göreceğiz. Antrenmanlara çıkmadı orada son dönemde, biraz antrenmansızdı. Göreceğiz, gelişmelere, maça, rakibe göre her an Oppong oynayabilir." dedi.

'TRANSFERDE HER ŞEY OLABİLİR'

Transfer döneminin kalan bölümü için kapıyı açık bırakan İsmail Kartal, yabancı kontenjanının yapılabilecek hamleleri sınırladığını belirtti.

Tecrübeli çalıştırıcı, "Transferde her şey olabilir. U23 oyuncu alabiliriz ama kontenjandan dolayı U23 dışında bir transfer yapamıyoruz." sözleriyle sarı-lacivertlilerin transfer planına ilişkin mesaj verdi.