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Fenerbahçe'de transfer gündeminin bir numaralı maddesi Rafael Leao... Galatasaray'ın da ilgilendiği iddia edilen 26 yaşındaki Portekizli kanat oyuncusu için sarı-lacivertli yönetim tüm imkânlarını seferber etti. Transfer operasyonunu yürütmek üzere geçtiğimiz günlerde İtalya’ya uçan Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Kamer, hem Milan kulübüyle hem de oyuncunun temsilcileriyle masaya oturdu.

PAZARLIKLAR 50 MİLYON EURO'DAN BAŞLADI

İtalyan basınına da yansıyan haberlere göre Milan kapıyı 50 milyon Euro bonservis bedelinden açtı. Ancak masadaki tek resmi teklif sahibi olmanın avantajını kullanmak isteyen Fenerbahçe, tıpkı Mason Greenwood sürecinde olduğu gibi rakamı aşağı çekmekte kararlı.

Marsilya’nın Greenwood için ilk başta talep ettiği 50 milyon Euro'luk bonservis bedelini sıkı pazarlıklarla 39-40 milyon Euro bandına çekmeyi başaran Fenerbahçe yönetimi, Milan karşısında da aynı yöntemi izliyor. İtalyan devinin beklentisi 40 milyon Euro seviyesine düştüğü an, sarı-lacivertliler Portekizli yıldızı İstanbul'a getirmek için uçağı kaldıracak. Fenerbahçe, bu transfer bedelini 4 taksit halinde ödemeyi planlıyor.

LEAO'YA MAAŞ PİYANGOSU: 10+1 MİLYON EURO

Fenerbahçe, oyuncu tarafını ikna etmek için de kesenin ağzını açtı. Halihazırda Milan'dan yıllık net 7 milyon Euro kazanan Rafael Leao’ya sarı-lacivertlilerden dev bir teklif geldi. Yönetim, Portekizli yıldıza yıllık 10 milyon Euro garanti ücret ve 1 milyon Euro bonus içeren cezbedici bir paket sundu.

DÜĞÜM 24 SAAT İÇİNDE ÇÖZÜLECEK

İtalyan ekibinin Avusturya kampına katılması beklenen yıldız futbolcu için pazarlıklarda sona gelindi. Fenerbahçe ile Milan arasındaki bu dev transfer operasyonunun önümüzdeki 24 saat içinde kesinliğe kavuşması ve sürecin netleşmesi bekleniyor.