Fenerbahçe, Mert Günok'un sakatlığına ilişkin resmi açıklama yayımladı. Sarı-lacivertli kulüp, deneyimli kalecinin yapılan kontrollerin ardından tedbir amaçlı olarak Gençlerbirliği maçının kadrosuna alınmadığını bildirdi.
MR SONUÇLARI AÇIKLANDI
Kulüpten yapılan açıklamada, Mert Günok'un Ataşehir Medicana Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinin ardından üst adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, "Futbolcumuz Mert Günok'un Ataşehir Medicana Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesi sonucunda üst adalesinde gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuz tedbir amaçlı olarak Gençlerbirliği kadrosunda yer almayacaktır." ifadelerine yer verildi.
YAKLAŞIK 2 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK
Öte yandan Erdem Akbaş'ın haberine göre, 36 yaşındaki kalecinin yaşadığı sakatlık nedeniyle yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalmasının beklendiği aktarıldı.
Mert Günok'un tedavi süreci sağlık ekibinin kontrolünde devam ederken, deneyimli file bekçisinin sahalara dönüş tarihi yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.