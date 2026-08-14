Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı'nda başantrenörlük görevine Stefano Lavarini getirildi. Sarı-lacivertli kulüp, Marcello Abbondanza'dan boşalan göreve İtalyan çalıştırıcının yeniden getirildiğini resmen açıkladı.

Fenerbahçe Medicana'da Stefano Lavarini yeniden göreve başladı - Resim : 1

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Fenerbahçe Medicana'dan yapılan açıklamada, 2026/2027 sezonu yapılanması kapsamında başantrenörlük görevine Stefano Lavarini'nin getirildiği duyuruldu.

Kulüp açıklamasında, "Ailemize yeniden hoş geldin Stefano Lavarini! Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımımızın 2026/2027 sezonu yapılanması kapsamında Başantrenörlük görevine Stefano Lavarini getirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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ESKİ GÖREVİNE DÖNDÜ

Stefano Lavarini, daha önce de 2023/2024 sezonunda Fenerbahçe Medicana'yı çalıştırmış ve sarı-lacivertli ekiple önemli başarılara imza atmıştı.

Kulüp açıklamasında ayrıca, "Fenerbahçe Ailesi'ni ve camiamızı yakından tanıyan, birlikte önemli başarılara imza attığımız Stefano Lavarini'ye 'Ailemize yeniden hoş geldin' diyor; yeni döneminde başarılar ve şampiyonluklar diliyoruz." denildi.

İtalyan başantrenör, yeni sezonda Fenerbahçe Medicana'nın hem Sultanlar Ligi hem de Avrupa kupalarındaki hedefleri doğrultusunda takımın başında görev yapacak.