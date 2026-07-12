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Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe'de transfer çalışmalarının yanı sıra mevcut kadroyla ilgili kararlar da şekilleniyor.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın kamp performanslarından memnun kaldığı Cengiz Ünder ve İrfan Can Kahveci'nin takımda kalması bekleniyor.

CENGİZ ÜNDER KAZANILMAK İSTENİYOR

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgilere göre; Fenerbahçe yönetimi, Cengiz Ünder'i yeniden takıma kazandırmayı hedefliyor.

Milli futbolcunun da bu isteğe olumlu yaklaştığı belirtilirken transfer döneminde cazip bir teklif gelmemesi halinde sarı-lacivertlilerin Cengiz'i kadroda tutacağı ifade edildi.

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Beşiktaş'ta geçiren 28 yaşındaki kanat oyuncusu, siyah-beyazlı formayla çıktığı 29 maçta 5 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

İRFAN CAN DA KAMPTA BEĞENİ TOPLADI

Fenerbahçe'nin kampında dikkat çeken isimlerden biri de İrfan Can Kahveci oldu. Geçtiğimiz sezonun devre arasında kiralık olarak Kasımpaşa'ya giden milli futbolcu, geçen sezon lacivert-beyazlı ekipte 16 maçta forma giyerken 2 gol ve 3 asist üretti.

KARAR KAMP PERFORMANSINA BAĞLI

Teknik heyet, iki oyuncunun da çalışma temposundan ve hazırlık maçlarındaki görüntüsünden memnun kalırken Cengiz Ünder ve İrfan Can Kahveci'nin kamp performanslarını aynı seviyede sürdürmeleri halinde, İsmail Kartal'ın yeni sezon planlamasında yer almaları bekleniyor.