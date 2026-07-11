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Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde sürdüren Fenerbahçe, ikinci hazırlık maçında Hofmann Personal Stadion'da karşılaştığı Pogon Szczecin'i 4-0'lık farklı skorla geçti.

Sarı-lacivertlilere galibiyeti Cengiz Ünder, Musaba ve ikinci yarıda iki kez fileleri havalandıran Sdiki Cherif getirdi.

CENGİZ ÜNDER FORMUNU SÜRDÜRÜYOR

Karşılaşmanın henüz 8. dakikasında fileleri havalandıran Cengiz Ünder, hazırlık kampındaki etkili performansını sürdürdü.

Milli futbolcu, Fenerbahçe'nin ilk hazırlık maçında Admira Wacker karşısında alınan 5-0'lık galibiyette de takımının ilk golünü kaydetmişti.

Geleceğiyle ilgili transfer iddiaları gündemde olan Cengiz'in yükselen form grafiği teknik direktör İsmail Kartal'dan geçer not aldı.

ASENSIO ASİST, GOL CHERIF!



Asensio'nun ara pasında topla bulaşan Cherif, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda golü attı. pic.twitter.com/0ZNrgiGyuS — TV100 (@tv100) July 11, 2026

CHERIF'TEN GOLCÜ MESAJI

Sarı-lacivertlilerde maçın en dikkat çeken isimlerinden biri ise Sdiki Cherif oldu. İkinci yarıda oyuna dahil olan genç golcü, 47 ve 52. dakikalarda attığı gollerle sadece 5 dakika içinde duble yaptı.

Santrfor transferi için çalışmaların sürdüğü bir dönemde Cherif'in sergilediği performans, teknik heyete adeta "Ben de buradayım" mesajı verdi.

İKİ MAÇTA 9 GOL

Fenerbahçe, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında Admira Wacker'i 5-0 mağlup etmişti.

Pogon Szczecin karşısında alınan 4-0'lık galibiyetle birlikte sarı-lacivertliler, yeni sezon öncesinde oynadığı iki hazırlık maçında rakip filelere toplam 9 gol gönderirken kalesinde ise gol görmedi.