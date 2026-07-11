Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde sürdüren Fenerbahçe, ikinci hazırlık maçında Hofmann Personal Stadion'da karşılaştığı Pogon Szczecin'i 4-0'lık farklı skorla geçti.

Sarı-lacivertlilere galibiyeti Cengiz Ünder, Musaba ve ikinci yarıda iki kez fileleri havalandıran Sdiki Cherif getirdi.

Fenerbahçe ikinci hazırlık maçını 4-0 kazandı: Cherif şov yaptı - Resim : 1

CENGİZ ÜNDER FORMUNU SÜRDÜRÜYOR

Karşılaşmanın henüz 8. dakikasında fileleri havalandıran Cengiz Ünder, hazırlık kampındaki etkili performansını sürdürdü.

Milli futbolcu, Fenerbahçe'nin ilk hazırlık maçında Admira Wacker karşısında alınan 5-0'lık galibiyette de takımının ilk golünü kaydetmişti.

Geleceğiyle ilgili transfer iddiaları gündemde olan Cengiz'in yükselen form grafiği teknik direktör İsmail Kartal'dan geçer not aldı.

CHERIF'TEN GOLCÜ MESAJI

Sarı-lacivertlilerde maçın en dikkat çeken isimlerinden biri ise Sdiki Cherif oldu. İkinci yarıda oyuna dahil olan genç golcü, 47 ve 52. dakikalarda attığı gollerle sadece 5 dakika içinde duble yaptı.

Santrfor transferi için çalışmaların sürdüğü bir dönemde Cherif'in sergilediği performans, teknik heyete adeta "Ben de buradayım" mesajı verdi.

İKİ MAÇTA 9 GOL

Fenerbahçe, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında Admira Wacker'i 5-0 mağlup etmişti.

Pogon Szczecin karşısında alınan 4-0'lık galibiyetle birlikte sarı-lacivertliler, yeni sezon öncesinde oynadığı iki hazırlık maçında rakip filelere toplam 9 gol gönderirken kalesinde ise gol görmedi.