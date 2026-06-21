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EuroLeague’de yeni sezonda kaç takımın mücadele edeceği gelecek hafta yapılacak toplantının ardından netlik kazanacak. Organizasyonun 20 takıma mı yoksa 19 takımla mı devam edeceği kritik görüşmeler sonrası belli olacak.

Geride kalan sezonda Basketbol Süper Ligi, EuroCup ve Türkiye Kupası’nda final oynayıp kaybeden Beşiktaş, EuroLeague’e yeniden katılma ihtimaliyle gündeme geldi.

Fenerbahçe Beko Genel Menajeri Derya Yannier, HT Spor’a yaptığı açıklamada son toplantıda önemli başlıkların ele alındığını belirterek, 26’sında yapılacak görüşmenin belirleyici olacağını söyledi.

20 TAKIM SENARYOSU ÖNE ÇIKIYOR

Yannier, EuroLeague’in 20 takıma çıkarılması halinde Beşiktaş’ın organizasyonda yer alabileceğini ifade etti. Deneyimli yönetici, kulübün bu seviyeye hazır olduğunu düşündüklerini vurguladı.

“Eğer tekrar 20 takım olacaksak Beşiktaş’ın buna hazır olduğunu ve bu yükü kaldırabileceğini düşünüyoruz. Türk basketbolu için de bu çok pozitif olur.” ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ’A DESTEK MESAJI

Yannier ayrıca, kulüplerin büyük bölümünün Beşiktaş’ı EuroLeague için en güçlü aday olarak gördüğünü belirtti. Türk temsilcilerinin bu konuda ortak bir görüşe sahip olduğu aktarıldı.

19 TAKIM İHTİMALİ DE MASADA

Öte yandan EuroLeague’in 19 takımla devam etmesi durumunda fikstür yoğunluğunun azalacağı ve kulüplerin daha dengeli bir takvimle sezonu tamamlayacağı ifade ediliyor.

Beşiktaş, son olarak 2012-2013 sezonunda EuroLeague’de mücadele etmişti.