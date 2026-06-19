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EuroLeague’de 2026-27 sezonu öncesi kritik kararların 26 Haziran 2026 tarihinde yapılacak EuroLeague Board toplantısında alınacağı öğrenildi. Toplantıda organizasyonun gelecek sezon yapısı ve olası format değişiklikleri masaya yatırılacak.

Litvanya basınından BasketNews’in haberine göre AS Monaco’nun EuroLeague’den geçici olarak ayrılma planı bulunuyor. Fransız ekibinin boşaltabileceği kontenjan için Beşiktaş’ın güçlü adaylardan biri olduğu ifade edildi.

Monaco’nun ayrılığı halinde EuroLeague yönetiminin yeni bir takımı davet etmesi ya da ligin 19 takımla devam etmesi seçenekleri değerlendirilecek. Bu senaryoda her hafta bir takımın maç yapmadan geçeceği belirtiliyor.

Alınacak kararın, EuroLeague’in gelecek sezon yapısını ve Beşiktaş’ın organizasyondaki olası konumunu doğrudan etkilemesi bekleniyor.

KARAR 26 HAZİRAN’DA

EuroLeague’in 20 takımla devam edip etmeyeceği, Beşiktaş’ın organizasyona dahil olup olmayacağı ya da 19 takımlı format seçeneğinin uygulanıp uygulanmayacağı 26 Haziran’da yapılacak EuroLeague Board toplantısında ele alınacak.

Alınacak kararın, hem organizasyonun gelecek sezon yapısını hem de Beşiktaş’ın Avrupa basketbolundaki konumunu doğrudan etkilemesi bekleniyor.