UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Gornik Zabrze'yi eleyerek adını 3. eleme turuna yazdıran Fenerbahçe, Sturm Graz karşılaşmaları öncesinde UEFA kadrosunu güncelledi.
VEDAT MURİQİ KADROYA DÖNDÜ
Sarı-lacivertliler, UEFA'ya yaptığı bildirimde Levent Mercan'ın yerine Vedat Muriqi'yi listeye ekledi. Muriqi, yaşadığı sakatlık nedeniyle Gornik Zabrze maçlarının kadrosunda yer almamıştı.
KANTE LİSTEDE YOK
Fenerbahçe'nin güncel UEFA listesinde N'Golo Kante'ye yer verilmedi.
FENERBAHÇE'NİN GÜNCEL UEFA KADROSU
Kaleciler: Ederson, Mert Günok, Tarık Çetin
Defans: Nathan Aké, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Nelson Semedo, Jayden Oosterwolde, Milan Skriniar, Yiğit Efe Demir
Orta saha: Bartuğ Elmaz, Archie Brown, Fred, Matteo Guendouzi, İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek, Levent Mercan, Oğuz Aydın, Anderson Talisca
Hücum: Marco Asensio, Sidiki Cherif, Mason Greenwood, Kerem Aktürkoğlu, Anthony Musaba, Vedat Muriqi