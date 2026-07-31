UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Gornik Zabrze'yi eleyerek adını 3. eleme turuna yazdıran Fenerbahçe, Sturm Graz karşılaşmaları öncesinde UEFA kadrosunu güncelledi.

Fenerbahçe'de Sturm Graz maçı öncesi kadroda değişiklik: İşte detaylar - Resim : 1

VEDAT MURİQİ KADROYA DÖNDÜ

Sarı-lacivertliler, UEFA'ya yaptığı bildirimde Levent Mercan'ın yerine Vedat Muriqi'yi listeye ekledi. Muriqi, yaşadığı sakatlık nedeniyle Gornik Zabrze maçlarının kadrosunda yer almamıştı.

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KANTE LİSTEDE YOK

Fenerbahçe'nin güncel UEFA listesinde N'Golo Kante'ye yer verilmedi.

FENERBAHÇE'NİN GÜNCEL UEFA KADROSU

Kaleciler: Ederson, Mert Günok, Tarık Çetin

Defans: Nathan Aké, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Nelson Semedo, Jayden Oosterwolde, Milan Skriniar, Yiğit Efe Demir

Orta saha: Bartuğ Elmaz, Archie Brown, Fred, Matteo Guendouzi, İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek, Levent Mercan, Oğuz Aydın, Anderson Talisca

Hücum: Marco Asensio, Sidiki Cherif, Mason Greenwood, Kerem Aktürkoğlu, Anthony Musaba, Vedat Muriqi