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Kaynak: İHA

Avrupa arenasında yoluna devam eden Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Sturm Graz’ı ağırlamaya hazırlanıyor. Dev karşılaşma öncesinde UEFA, zorlu randevuda görev alacak hakem altılısını duyurdu.

FENERBAHÇE - STURM GRAZ MAÇINI KİM YÖNETECEK?

Kritik müsabakada İngiliz hakem Chris Kavanagh düdük çalacak. Kavanagh’ın saha içi yardımcılıklarını üstlenecek isimler ise yine İngiltere'den Ian Hussin ve Neil Davies oldu. Karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak Robert Jones görev yapacak.

VAR KOLTUĞUNDA STUART ATTWELL OLACAK

Zorlu mücadelede teknoloji desteği de İngiliz hakemlere emanet edildi. Fenerbahçe - Sturm Graz maçının Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğunda Stuart Attwell oturacak. Attwell'e AVAR olarak Peter Bankes eşlik edecek.

FENERBAHÇE - STURM GRAZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sarı-lacivertlilerin Avusturya ekibi Sturm Graz'ı konuk edeceği UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçı, 5 Ağustos Çarşamba günü saat 21 derece 00'de başlayacak.