Şirin Sarı altında rakam verdi: Altının 2026’daki seyri açıklandı

Ortadoğu kaynaklı sıcak gelişmelerin petrol fiyatlarında kısa süreli ancak son derece sert dalgalanmalara yol açtığına işaret eden Şirin Sarı, teknik seviyelerin takip edilmesinin kritik önem taşıdığını belirtti.
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Piyasadaki son gelişmeleri aktaran Ekonomist Şirin Sarı, Brent petrolde yukarı yönlü sert ivmelenmelerin yaşanabileceğine dikkat çekerken, altının ise belirli bir bant aralığında sıkışarak yön arayışını sürdürdüğünü ifade etti.Kaynak: Haber Merkezi
Brent petrolün 100 dolar seviyelerinden 90 doların altına gerilediğini fakat haftanın genel emtia dengesi açısından belirleyici olacağını söyleyen Sarı, 86 dolar sınırına dikkat çekti.
Fiyatların 86 dolar eşiğinin üzerinde tutunması durumunda yukarı yönlü hareketin hız kazanarak 135 dolar seviyelerine kadar ulaşabileceği değerlendirmesinde bulundu.
Ons altın fiyatının bir süredir dar bir aralıkta hareket ettiğini vurgulayan Sarı, hem yukarı hem de aşağı yönlü testlerin gerçekleştiğini ancak fiyatların bu seviyelerde kalıcılık sağlayamadığını aktardı.
Sarı, şu ifadeleri kullandı:
"Altın tabii bunların etkisi altında çok ciddi baskılandığını görüyoruz. 4000 dolar seviyesinin altını dört kez test etti. Oralarda kalıcı olamadığını gördük. Hafta başında ve geçtiğimiz hafta 4150 dolar seviyelerinin üzerini test etti.”
“Ama o tarafta da kalıcı olamadığını gördük. O yüzden 4000–4200 bandı içerisinde yatay bir hareketin içerisinde. Bu bandı nereden terk edeceği çok önemli olmuş olacak."
Şirin Sarı, kırılma yönüne ilişkin şu analizleri paylaştı:
Yukarı Yönlü Potansiyel: 4.200 dolar direncinin aşılması halinde öncelikle 4.400 dolar seviyesine kadar bir hareket alanı oluşabileceği, bu seviyenin geçilmesi durumunda ise 4.800 dolar hedeflerinin tekrar güç kazanabileceği ifade ediliyor.
Aşağı Yönlü Riskler: Güçlenen ABD doları ve Fed'in faiz politikaları altın üzerinde belirgin bir baskı oluşturuyor. Dolar endeksinin 101 seviyesinin üzerine çıkması ve yatırımcıların güvenli liman olarak ABD tahvillerine yönelmesi, altının aşağı yönlü risklerini artırıyor.
4.000 dolar desteğinin kırılması durumunda fiyatların önce 3.900 – 4.000 bandına, ardından 3.500 dolar seviyesine kadar gerileme ihtimali bulunuyor.
Küresel faiz baskısı ve enflasyon verilerine rağmen altının daha derin düşüşler yaşamasını engelleyen en temel faktörün Asya kaynaklı talep olduğu belirtildi.
Özellikle Çin ve Uzak Doğu pazarlarından gelen güçlü fiziki alımların fiyatları dengede tuttuğuna dikkat çeken Şirin Sarı, bu desteğin olmaması halinde 4.000 dolar eşiğinin çok daha önce aşağı yönlü kırılabileceğini kaydetti.
Mevcut tabloyu özetleyen Sarı, yatırımcıların piyasada dip seviyelere oldukça yaklaşıldığını dikkate alarak hareket etmeleri gerektiğini sözlerine ekledi.