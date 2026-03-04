Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun son maçında Gaziantep FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE TARAFTARLARININ BEĞENİSİNİ TOPLADI

Kritik karşılaşma öncesi takımda önemli sakatlıklarla beraber teknik direktör Domenico Tedesco'nun hastalığı moralleri bozsa da Milan Skriniar'ın kampa katılması sarı lacivertli taraftarların beğenisini topladı.

SKRINIAR GAZİANTEP'TE TAKIM ARKADAŞLARINI YALNIZ BIRAKMADI

Sakatlığı bulunan Skriniar buna rağmen kaptanlık sorumluluğunun bilinciyle hareket ederek zorlu deplasman maçında Gaziantep'te takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı.

NOTTINGHAM FOREST MAÇINDA SAKATLANMIŞTI

Skriniar Nottingham Forest ile oynanan UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu maçında sakatlanmıştı.

Sağ kasığında kısmi yırtık tespit edilen Slovak stoperin 4-6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.