04 Mart 2026 Çarşamba
Hem sakatlıklar hem Tedesco: Fenerbahçe'nin kritik sınavı

Hem sakatlıklar hem Tedesco: Fenerbahçe’nin kritik sınavı

Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan C Grubu karşılaşmalarıyla sürüyor. Grubun son haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

Gül Devrim Koyun Derleyen: Gül Devrim Koyun
Son Güncelleme:
Hem sakatlıklar hem Tedesco: Fenerbahçe'nin kritik sınavı - Resim: 1

C Grubu’nda kritik virajda Fenerbahçe, Gaziantep deplasmanında tur için sahaya çıkıyor.

1 12
Hem sakatlıklar hem Tedesco: Fenerbahçe'nin kritik sınavı - Resim: 2

Avrupa arenasına veda eden sarı-lacivertliler, zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılarak kupada yoluna devam etmeyi amaçlıyor.

2 12
Hem sakatlıklar hem Tedesco: Fenerbahçe'nin kritik sınavı - Resim: 3

Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler ise maçın yayın saati ve canlı izleme detaylarını merak ediyor.

3 12
Hem sakatlıklar hem Tedesco: Fenerbahçe'nin kritik sınavı - Resim: 4

Gaziantep FK–Fenerbahçe mücadelesine ilişkin canlı yayın bilgileri, anlık anlatım linki, muhtemel ilk 11’ler ve karşılaşmaya dair tüm ayrıntılar haberimizde yer alıyor.

4 12
Hem sakatlıklar hem Tedesco: Fenerbahçe'nin kritik sınavı - Resim: 5

GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak.

5 12
Hem sakatlıklar hem Tedesco: Fenerbahçe'nin kritik sınavı - Resim: 6

GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Mücadele saat 20.30'da başlayacak.

6 12
Hem sakatlıklar hem Tedesco: Fenerbahçe'nin kritik sınavı - Resim: 7

GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

ATV'den canlı olarak yayınlanacak.

7 12
Hem sakatlıklar hem Tedesco: Fenerbahçe'nin kritik sınavı - Resim: 8

GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇI KİM YÖNETECEK?

Hakem Adnan Deniz Kayatepe düdük çalacak.

8 12
Hem sakatlıklar hem Tedesco: Fenerbahçe'nin kritik sınavı - Resim: 9

GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE GAZİANTEP FK MUHTEMEL 11

Burak, Nazım, Tayyip, Mujakic, Sorescu, Rodrigues, Camara, Ogün, Maxim, Bayo, Lungoyi.

9 12
Hem sakatlıklar hem Tedesco: Fenerbahçe'nin kritik sınavı - Resim: 10

FENERBAHÇE MUHTEMEL 11

Mert Günok, Mert Müldür, Yiğit Efe, Oosterwolde, Brown, Fred, İsmail, Nene, Oğuz, Musaba, Cherif.

10 12
Hem sakatlıklar hem Tedesco: Fenerbahçe'nin kritik sınavı - Resim: 11

Marco Asensio, ağrıları nedeniyle Gaziantep FK maçı kadrosunda yer almadı.

11 12
Hem sakatlıklar hem Tedesco: Fenerbahçe'nin kritik sınavı - Resim: 12

Fenerbahçe’nin teknik direktörü Domenico Tedesco, devam eden tedavi süreci nedeniyle bugün Gaziantep FK deplasmanında kulübede yer alamayacak.

12 12
