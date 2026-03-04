C Grubu’nda kritik virajda Fenerbahçe, Gaziantep deplasmanında tur için sahaya çıkıyor.
Hem sakatlıklar hem Tedesco: Fenerbahçe’nin kritik sınavı
Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan C Grubu karşılaşmalarıyla sürüyor. Grubun son haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.Derleyen: Gül Devrim Koyun
Avrupa arenasına veda eden sarı-lacivertliler, zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılarak kupada yoluna devam etmeyi amaçlıyor.
Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler ise maçın yayın saati ve canlı izleme detaylarını merak ediyor.
Gaziantep FK–Fenerbahçe mücadelesine ilişkin canlı yayın bilgileri, anlık anlatım linki, muhtemel ilk 11’ler ve karşılaşmaya dair tüm ayrıntılar haberimizde yer alıyor.
GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Karşılaşma Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak.
GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?
Mücadele saat 20.30'da başlayacak.
GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
ATV'den canlı olarak yayınlanacak.
GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇI KİM YÖNETECEK?
Hakem Adnan Deniz Kayatepe düdük çalacak.
GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE GAZİANTEP FK MUHTEMEL 11
Burak, Nazım, Tayyip, Mujakic, Sorescu, Rodrigues, Camara, Ogün, Maxim, Bayo, Lungoyi.
FENERBAHÇE MUHTEMEL 11
Mert Günok, Mert Müldür, Yiğit Efe, Oosterwolde, Brown, Fred, İsmail, Nene, Oğuz, Musaba, Cherif.
Marco Asensio, ağrıları nedeniyle Gaziantep FK maçı kadrosunda yer almadı.
Fenerbahçe’nin teknik direktörü Domenico Tedesco, devam eden tedavi süreci nedeniyle bugün Gaziantep FK deplasmanında kulübede yer alamayacak.