Fenerbahçe'de gerçekleştirilen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'un ardından Aziz Yıldırım rakibi Hakan Safi'yi büyük fark atarak 8 yıl sonra yeniden başkanlığa seçildi.

Seçimi kazanmasının ardından Chobani Stadyumu'nda kürsüye gelerek konuşma yapan Aziz Yıldırım, birlik beraberlik mesajı verdi ve sarı lacivertli taraftarların tribünde yaptığı tezahüratlara eşlik etti.

AZİZ YILDIRIM: 'SÖZÜMÜZ SÖZ ŞAMPİYONLUK, TAKVİYELERİ 15 GÜN İÇİNDE YAPACAĞIZ'

Aziz Yıldırım seçim sonrası şunları söyledi:

Değerli Fenerbahçeli kardeşlerim ve yoldaşlarım. Camiamızda bir seçim yaptık ama kazanan Fenerbahçe'dir, Aziz Yıldırım ve arkadaşları değildir. Bugünden itibaren Hakan Safi Bey ve büyüklerimiz, saydığımız tüm insanların bir araya gelmesini arzu ediyoruz. Onları da tebrik ediyoruz.

İnşallah bu stadyumda şampiyon oluruz. Biz birbimize küsmeyeceğiz, sarılacağız. Fenerbahçe'nin birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Fenerbahçe camiası büyüktür, herkes biliyor. Bir tek biz içimizde ayrışarak bu büyüklüğü yok etmeye çalışıyoruz. Buna müsaade etmeyeceğiz hep beraber.

Değerli insanların olduğu yönetim kurduk. Tecrübemle beraber çalışacağız. Sözümüz söz şampiyonluk! Gerekli takviyeleri 15 gün içinde yapacağız. Endişeniz olmasın.

Nihat Bey ve arkadaşlar, bu stadyumu büyütmek için çalışmaları başlatacak. Finansal olarak kulübün değerini yükseltecek projeleri hayata geçireceğiz. Sonunda tek isteğim, beni bugün 17 bin küsür oyla, Fenerbahçe tarihinin en büyük katılımının yapıldığı bir kongrede seçtiniz. Bundan dolayı minnettarım.

Size borcumuzu muhakkak ödeyeceğiz. Ödemeden gitmeyeceğiz buradan. Ödeyerek gideceğiz. 1 yıl içinde yapacağız bunu. Bunu herkes bilsin."