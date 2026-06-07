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Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul’da oy verme işlemi bugün saat 10:00’dan 17:00’a kadar sürdü.

Rekor katılım gösterilen başkanlık seçiminde Aziz Yıldırım rakibi Hakan Safi’ye büyük fark atarak Fenerbahçe’de 8 yıl sonra yeniden başkanlık koltuğuna oturdu.

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ SONUCU (RESMİ)

Aziz Yıldırım: 17245

Hakan Safi: 9927

AZİZ YILDIRIM'IN YÖNETİM KURULU LİSTESİ

Asil Üyeler: Barış Göktürk, Mahmut Uslu, Nihat Özbağı, Mustafa Çağlar, Önder Fırat, Cihan Kamer, Fatih Öztürk, Batuhan Özdemir, Tanju Kaya, Murat İman, Özgür Peker, Yusuf Buğra Tanık, Mehmet Aydın, Selim Kosif.

Yedek Üyeler: Fatih Aslan, Volkan Akan, Mustafa Aydın Acun, Barış Karagöz, Savaş Adalet, Demre İşcan, Yasemin Babayiğit

FENERBAHÇE’DE 8 YIL SONRA YENİDEN AZİZ YILDIRIM DÖNEMİ

Fenerbahçe’de daha önce 1998-2018 yılları arasında 20 yılı aşkın süreyle başkanlık görevi yapan Aziz Yıldırım bu süreçte 92 kupa kazanarak kulüp tarihinin en çok kupa kazanan başkanı unvanını elde etmişti.

Aynı zamanda Fenerbahçe tarihinin en uzun süre görev yapan başkanı da olan Aziz Yıldırım, kendisinden sonra Alİ Koç ve Sadettin Saran’ın oturduğu koltuğa 8 yıl sonra geri döndü.