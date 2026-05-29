Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Sözcü TV’de Sözcü Spor Müdürü Yasin Yıldırım’ın özel konuğu oldu. Yıldırım’ın camiaya önemli mesajlar verdiği programda teknik direktör, transferler ve kulübün geleceğine dair kritik açıklamalar yapıldı. Yıldırım ayrıca camiadan 1 sene istedi.

İşte Aziz Yıldırım’ın açıklamaları:

“Ben geçen sene aday olmadım. İmza toplanma 2 binlerdeydi, sayın Ali Koç bana geldi. Haziran’da bu seçimi yapın dedim. Güvenoyu iste diye tavsiyede bulundum. Gençleri teşvik ettim, aday olun diye. Geldik bu seneye. 1 yıllık bir değişim oldu kulüpte. Tasvip etmediğimiz görüntüler oldu kulüpte. 12 yıllık başarısızlık adaylığımın altında yatan en büyük sebep. Buraya tecrübeli ve aklıselim insanların bir araya gelip bu işi yapması lazım. Ben inanıyorum şampiyonluğa. Adaylığımda asıl şey camianın büyüklüğünün hatırlatılması. Fenerbahçeli çocukların okullara rahat gitmesi. Camia kendi eski gücüne dönmüş olması için aday olduk.”



3 TEMMUZ’U KİMSE İYİ ANLAMADI

“3 Temmuz’u herkes iyi anlamadı. Ergenekon, Balyoz, casusluk olayları ve Oda TV hepsi Beşiktaş’tan geçti. Orada suçlanan insanlar yaptıkları işlerden suçlandı. Bize de şike adı altında suçlama yapıldı. Şikede futbolcu yok, idareci yok hakem yok, ‘biz kendi kendimize şike yaptık.’ Polis fezlekeleri mahkemelerde delil olarak kullanıldı. Ben polise ifade vermedim. Ben ifade vermişim gibi UEFA’ya gönderdiler. FETÖ tüm gücüyle Fenerbahçe’yi ele geçirmek için operasyon yaptı. Böyle bir örgütle Fenerbahçe savaş verdi. 15 Temmuz’a giderken bu mesajlar yerini buldu. Halkın sokağa çıkmasının sebebi Fenerbahçe’ydi. Fenerbahçe ve halk olmasaydı, Türkiye Cumhuriyeti’nin adı değişecekti. Fenerbahçe camiası olayı iyi anladı.”



"YAPI OLDUĞUNA İNANIYORUM"

“Fenerbahçe camiası 12 yılın sonunda başarı istiyor. Başarısızlığın sebebi yapı olarak gösterdi eski yönetimler, ben de ona katılıyorum. Birlik beraberlik içinde olalım herkesle baş ederiz.”

“Ben liderim, ben başkan olmaya gelmiyorum. Burayı toparlamaya geliyorum. Bölünmeleri toparlayıp, bize karşı operasyon varsa da onları durdurmak için geliyorum.”

“En önemli şeyimiz şampiyon olmak. Bir yıl sonra yine seçim var, şampiyon olursak farklı, olmazsak farklı gözle bakılacaktır. Tarihimizde böyle bir şey yok. En fazla 7 sene var. 12 yıl ağır geliyor, bunu kaldırmak için el birliğiyle çalışıyoruz.”



FENERBAHÇE’NİN EKONOMİK DURUMU

“Sponsorluk paraları kırdırılabilir. Biz de yaptık. Arkadaşlarımız gelecekte Fenerbahçe’ye katkı sağlayacak projeler üretiyorlar. Dijital banka bile kurabiliriz.”



GALATASARAY’LA NASIL MÜCADELE EDECEK?

“Fenerbahçe geçen sene şampiyon olabilirdi. Forvet olsaydı, takım kaliteliydi. Geçen sene şampiyon olabilirdik. Diğer takımı o kadar büyütmeyin. Biz bugün şampiyon olalım 2 milyon forma satarız. Bizim camia fedakardır. Fenerbahçe’nin kendine özgün bir camia yapısı vardır. Fenerbahçe’nin para sorunu olmaz.”



TRANSFERLERDE SON DURUM

“100. yılda şampiyon olduğumuz gibi 120. yılda da tüm branşlarda şampiyon olacağız. Bizim acilen futbol aklı diye düşündüğümüz, eski futbolculardan oluşan bir ekip var. 2 forvet ihtiyacımız var, önümüzdeki hafta onlar bitebilir. Pazarlıklar devam ediyor. Pürüz yok. Biri pazartesi Türkiye’ye gelmek istedi, transfer bitmeden gelmek yok dedim. İyi bir takım yapacağız. Yıldız oyuncu kişilere göre değişiyor. Alınan oyuncular iyi ve yıldız olacak. Diğer noktalara da takviye yapacağız. Takımın başarılı olması için iyi oyuncuların olması lazım. 4-6 arası transfer yapabiliriz. Kadro çok şişkin, kim gidecek kim gelecek onlara göre yeniden organize yapacağız. Kezmanlar lazım, Deividler lazım. Bizim forvetlerimiz yıldız zaten.”



TEKNİK DİREKTÖR AÇIKLAMASI

“4-5 tane isimle görüşüyoruz. Birini seçeceğiz. Her şeyi masaya yatıracağız. Acelemiz yok. 20 Temmuz’da maçlar başlayacak. 20 Haziran’da takım toplanacak oraya kadar zamanımız var. Henüz bir teknik direktörle anlaşmadık. Fenerbahçe’nin değerlerini kolay kolay harcamayalım. Benim sosyal medyamı bir gün bile bakmayacağım, kullanmayacağım. Benim aklım herkese yeter.”



“Fenerbahçe’ye çağdaş futbol oynatacak. İngiltere ve İspanya’da nasıl oynanıyorsa öyle oynatacak. Barcelona maçını izlemeye stadı görmeye gittik. Barcelona’yı seyrettik arkadaşlarımız uyudu. Topu gezdiriyorlar. Barcelona o maçta 3 tane attı, hep hücum hücum olmaz. Oyunu çabuklaştırmak lazım.”



AYKUT KOCAMAN AÇIKLAMASI

“2011 yılında ilk devre 9 puan geride değil miydik, Aykut hoca 18 maçın 17’sini kazanmadı mı! Gaziantep maçını unutmadık. 90 küsürde gol attık. Trabzon’u, Galatasaray’ı, Beşiktaş’ı hepsini yendik. Ertesi sene bütün oyuncular gitti, kulübün durumunda dolayı. Benfica ile Avrupa’da yarı final oynattı. Finale çıkabilirdik ama olmadı.”



1 YIL İÇİN HER ŞEYİMİ ORTAYA KOYUYORUM

“Ben başkanlığa meraklı bir adam değilim. Tek düşüncem var, hep beraber 12 yıl sonra şampiyon yapmak. Kamuoyunu dinlemem. 1 yıl için her şeyimi ortaya koyuyorum. 6 defa Türkiye şampiyonu olduk. 3 defa son hafta kaybettik. Biz herhangi biri değiliz. Bizim arkamız dolu. Herkes bize inansın. Biz Fenerbahçeliyiz, biz kimsenin adamı değiliz. Biz Fenerbahçe için varız.”



EDERSON’UN DURUMU NE OLACAK?

“Ederson’la konuşacağız. Gitmek istiyorsa yardımcı olacağız. Onun değerlerinde bir kaleci almak zor.”



KEREM AKTÜRKOĞLU’NUN SÖZLEŞMESİ

“Kerem’in bonservisini kulüp ödemiş ama maaşını Hakan Safi bey ödemiş. Ne kadar ödediler bilmiyorum. Bu kulübün başına bela olmasın diye çözün diye uyardım. UEFA’nın bunu düzeltin diye duydum.”



HAKAN SAFİ SÖZLERİ

“O da Fenerbahçe’nin üyesi. Söylenenler beni etkilemez. Beni hiçbir şey kızdıramaz. Ben belli bir olgunluğa gelmişim. Herkese saygılıyım, herkes de bize saygı göstersin. Türkiye’nin Fenerbahçe’ye ihtiyacı var, Fenerbahçe’nin de Türkiye’ye ihtiyacı var.”



STADYUM YENİLEME PROJESİ

“2024’te yönetime talip olduğumuzda Nihat Özbağı bu projeyi yeniden revize etti. 64 bin kişilik stat yapacağım. Nihat bey ve Barış bey yapacak. Kazandıktan sonra izinler için 1-2 günde başvuruları yapacağız. Hemen tasdik edilirse mayıs ayında bitecek. 50 milyon dolar civarında harcama yapılacak. Önemli olan iznin hemen alınması.”



STADYUM YERİ DEĞİŞECEK Mİ?

“Orası 49 yıl kiralandı, tapu Fenerbahçe’nindi. Giderleri karşılanamadığı için tamamını veriyoruz. Ondan sonra ben geliyorum ve kiralıyorum. Devletten katkı almadık, kendimiz yapmadık. Stadının yerinin değişmesi için kongreden karar alınmalı. Kongre isterse değerlendirilir. Rahmetli Saracoğlu bunun tapusunu kulübe hediye etmiş. İmkanlar olmadığı için elimizden çıkarmışız. Bana soruyorsanız ben gitmem.”