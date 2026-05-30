OLAYLAR

1431 - Jeanne d'Arc, büyücülük suçu ile yargılandı ve yakıldı.

1453 - Fatih Sultan Mehmet, Hızır Bey'i (Çelebi) İstanbul'a ilk belediye başkanı olarak atadı.

1453 - Fatih Sultan Mehmet, İstanbul Üniversitesi'ni kurdu.

1536 - İngiltere Kralı VIII. Henry, Jane Seymour ile evlendi.

1574 - III. Henri Fransa kralı oldu.

1631 - Fransa'nın ilk gazetelerinden, La Gazette, Théophraste Renaudot tarafından yayımlanmaya başlandı.

1740 - Osmanlı Devleti, Fransa ile kapitülasyon antlaşması yaptı.

1806 - Andrew Jackson, Charles Dickinson adında birini karısına hakaret ettiği için yaptıkları düelloda öldürdü. Andrew Jackson, o tarihte henüz ABD Başkanı olmamıştı.

1876 - Osmanlı Padişahı Abdülaziz, 30 Mayıs 1876 Darbesi ile tahttan indirildi. Yerine yeğeni V. Murat geçti.

1913 - I. Balkan Savaşı sona erdi.

1920 - Cafer Tayyar Eğilmez'e, Edirne Müdafaa-i Hukuk Merkez Heyeti'nce Trakya Müdafaa-i Milliye Kumandanı sanı verildi.

1920 - Fransa ve TBMM Hükûmeti arasında geçici bir ateşkes imzalandı. TBMM'nin kazandığı askerî başarılar ve diplomatik zaferler sonrası, Fransa ile Sakarya Zaferi'nden sonra Ankara Antlaşması imzalandı. (20 Ekim 1921)

1921 - Çankaya Köşkü, Mustafa Kemal'e armağan edildi. Atatürk, köşkü bir yazı ile Ordu'ya bağışladı.

1925 - 30 Mayıs Olayı gerçekleşti ve bu olay, o güne değin Çin'de gerçekleşmiş olan en büyük yabancı karşıtı gösteri oldu.

1935 - Belucistan'da meydana gelen depremde 20 bin kişi öldü.

1941 - II. Dünya Savaşı: Almanya Girit'i işgal etti.

1942 - II. Dünya Savaşı: 1000 kadar İngiliz bombardıman uçağının katıldığı ve 1,5 saat süren bir hava saldırısında Almanya'nın Köln kenti büyük hasar gördü.

1962 - 27 Mayıs askeri müdahalesinden sonra sivil yönetime geçildiğinde, İsmet İnönü Başkanlığında kurulan ilk koalisyon Hükûmeti olan CHP-AP ortaklığı, Başbakan İsmet İnönü'nün istifasıyla sona erdi.

1967 - Nijerya askerî diktatörlüğüne karşı yıllar süren mücadeleden sonra Biafra bağımsızlığını kazandı.

1968 - Fransa Devlet Başkanı Charles de Gaulle, Meclis'i feshederek normal süresinde seçimlere gidileceğini açıkladı.

1971 - İnsansız ABD uzay aracı Mariner 9, Mars hakkında bilgi toplamak üzere uzaya fırlatıldı.

1975 - Mehmet Ali Aybar, Sosyalist Devrim Partisi'ni kurdu.

1981 - Bangaldeş'de Tuğgeneral Mansur Ahmet Hükûmete karşı ayaklanma başlattı. Devlet Başkanı Ziyaü'rrahman öldürüldü.

1982 - İspanya, NATO'nun 16. üyesi oldu. Aynı zamanda 1955 yılında Batı Almanya'nın katılımından sonra örgüte kabul edilen ilk ülke oldu.

1990 - Fransa, deli dana hastalığı nedeniyle Birleşik Krallık'tan sığır ve sığır eti ithalini yasakladı.

1990 - Sovyetler Birliği lideri Mihail Gorbaçov, Almanya konusunu görüşmek üzere Washington'a gitti.

1992 - Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Sırbistan'a Bosna'daki saldırıları durdurması amacıyla ambargo koydu.

1993 - PCI 2.0 veriyolu piyasaya sürüldü.

1996 - Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Konferansı, Habitat II Kent Zirvesi İstanbul'da başladı.

2020 - NASA astronotlarını taşıyan Crew Dragon Demo-2 uzay aracı fırlatıldı.[1]

DOĞUMLAR

1757 - Henry Addington, İngiliz devlet adamı (ö. 1844)

1770 - Yekaterina Vladimirovna Apraksina, Rus soylu (ö. 1854)

1814 - Mikhail Bakunin, Rus anarşist (ö. 1876)

1814 - Eugène Charles Catalan, Belçikalı matematikçi (ö. 1894)

1845 - I. Amadeo, İspanya kralı (ö. 1890)

1859 - Pierre Janet, Fransız psikolog ve nörolog (ö. 1947)

1887 - Alexander Archipenko, Ukraynalı avangart sanatçısı, heykeltıraş ve grafiker (ö. 1964)

1890 - Paul Czinner, Macar asıllı film yönetmeni ve yapımcı (ö. 1972)

1896 - Howard Hawks, Amerikalı sinema yönetmeni ve yazar (ö. 1977)

1899 - Irving Thalberg, Amerikalı film yapımcısı (ö. 1936)

1908 - Hannes Alfvén, İsveçli astrofizikçi (ö. 1995)

1909 - Benny Goodman, Amerikalı caz ve swing müzisyeni ve klarnetçi (ö. 1986)

1912 - Hugh Griffith, Galli aktör ve En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Akademi Ödülü sahibi (ö. 1980)

1919 - René Barrientos, Bolivya Devlet Başkanı (ö. 1969)

1920 - Franklin Schaffner, Amerikalı film yönetmeni (ö. 1989)

1926 - Nina Agapova, Sovyet-Rus oyuncu (ö. 2021)

1928 - Kadriye Latifova, Bulgar Türkü Türk halk müziği sanatçısı (ö.1962)

1934 - Aleksey Leonov, Sovyet kozmonot (uzayda yürüyen ilk insan) (ö. 2019)

1946 - Jan de Bie, Hollandalı ressam ve fotoğraf sanatçısı (ö. 2021)

1948 - Salvador Puig Antich, İspanyol anarşist (ö. 1974)

1950 - Bertrand Delanoë, Fransız siyasetçi

1951 - Zdravko Čolic, Bosnalı şarkıcıdır

1951 - Fernando Lugo, Paraguaylı siyasetçi ve eski Roma Katolik Kilisesi piskoposu

1955 - Colm Tóibín, İrlandalı yazar, gazeteci, eleştirmen ve şairdir

1958 - Marie Fredriksson, İsveçli pop-rock müzisyeni ve şarkıcısı (ö. 2019)

1958 - Theodore Martin McGinley, Amerikalı aktör

1959 - Phil Brown, İngiliz futbolcu, futbol antrenörü ve teknik direktördür

1960 - Stephen Duffy, İngiliz şarkıcı ve söz yazarı

1964 - Andrea Montermini, İtalyan yarışçı

1964 - Tom Morello, Amerikalı şarkıcı

1965 - Guadalupe Grande, İspanyol şair, yazar, eğitimci ve eleştirmen (ö. 2021)

1965 - Harald Glööckler, Alman modacı

1965 - Richard Machowicz, Amerikalı belgesel yapımcısı, sunucu, aktör, dublör ve yazar (ö. 2017)

1965 - Iginio Straffi, İtalyan yönetmen ve animatör

1966 - Fahim Fazli, Amerikalı oyuncu

1966 - Thomas Häßler, Alman eski millî futbolcu ve teknik direktör

1968 - Zacarias Moussaoui, Fas kökenli Fransız terorist

1971 - Duncan Jones, İngiliz film yönetmeni, yapımcı ve senaristtir

1971 - Idina Menzel, Amerikalı oyuncu ve şarkıcıdır

1974 - Big L, Amerikalı rapçi (ö. 1999)

1974 - Cee Lo Green, Amerikalı şarkıcı-söz yazarı, rapçi ve prodüktör

1974 - Kostas Halkias, Yunan eski futbolcu

1974 - Andry Raoelina, Madagaskarlı siyasetçi ve eski Madagaskar devlet başkanı

1975 - Marissa Mayer, Amerikalı bilgisayar bilimci, yönetici ve yatırımcıdır

1977 - Akwá, Angolalı millî futbolcu

1977 - Adrienne Pauly, Fransız aktris ve şarkıcı

1978 - Yeliz Şar, Türk oyuncu

1979 - Berksan, Türk şarkıcı

1979 - Fabian Ernst, Alman futbolcu

1980 - Halis Özkahya, Türk hakem

1980 - Remy Ma, Amerikalı rapçi

1980 - Steven Gerrard, İngiliz futbolcu

1984 - Kostja Ullmann, Alman oyuncu

1986 - Nikolay Bodurov, Bulgar futbolcu

1986 - Foxi Kéthévoama, Orta Afrikalı millî futbolcu

1989 - Ailee, Koreli-Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı

1989 - Mikel San José, İspanyol millî futbolcu

1990 - Mustafa Akbaş, Türk futbolcu

1990 - Im Yoona, Güney Koreli şarkıcı ve oyuncu

1991 - Tolga Sarıtaş, Türk oyuncu

1992 - Harrison Barnes, Amerikalı profesyonel basketbolcu

1994 - Nazım Sangaré, Türk futbolcu

1996 - Aleksandr Golovin, Rus futbolcu

1996 - Berkcan Güven, Türk internet ünlüsü

1997 - Fatma Zehra Köse, Türk eskrimci

1999 - Zhou Guanyu, Çinli yarış pilotu

ÖLÜMLER

1252 - III. Ferdinand, Kastilya kralı II. Ferdinand, 1230'dan sonra ise Kastilya ve Leon kralı III. Ferdinand olarak bilinir (d. 1199)

1422 - Taejong, Joseon Krallığı'nın üçüncü kralı (d. 1367)

1431 - Jeanne d'Arc (Jan Dark), Fransız Katolik azizesi (yakılarak) (d. 1412)

1574 - IX. Charles, ağabeyi II. François'in ölümüyle tahta geçmiş, ölene kadar Fransa Krallığı yapmıştır (d. 1550)

1593 - Christopher Marlowe, İngiliz şair ve oyun yazarı (d. 1564)

1640 - Peter Paul Rubens, Flaman ressam (d. 1577)

1744 - Alexander Pope, İngiliz şair (d. 1688)

1770 - François Boucher, Fransız ressam ve Rokoko akımının önemli bir temsilcisi (d. 1703)

1778 - Voltaire, Fransız yazar ve filozof (d. 1694)

1901 - Victor D'Hondt, Belçikalı avukat, iş insanı, matematikçi (d. 1841)

1912 - Wilbur Wright, Amerikalı havacı (d. 1867)

1918 - Georgi Plehanov, Rus devrimci ve Marksist teorisyen (d. 1856)

1925 - Arthur Moeller van den Bruck, Alman kültür tarihçisi ve siyaset yazarı (d. 1876)

1932 - Böcüzade Süleyman Sami, Osmanlı yazarı, bürokrat ve siyasetçi (d. 1851)

1934 - Tōgō Heihachirō, Japon Filo Amirali (d. 1848)

1946 - Louis Slotin, Kanadalı fizikçi ve kimyager (d. 1910)

1950 - William Townley, İngiliz futbolcu ve teknik adam (d. 1866)

1955 - Bill Vukovich, Amerikalı eski Formula 1 pilotu (d. 1918)

1960 - Boris Pasternak, Rus şair, yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (d. 1890)

1961 - Rafael Trujillo, 1930-1961 arası Dominik Cumhuriyeti'ni yöneten diktatör (d. 1891)

1964 - Leo Szilard, Macar-Amerikan fizikçi ve mucit (d. 1898)

1966 - Wäinö Aaltonen, Fin heykeltıraş (d. 1894)

1967 - Claude Rains, İngiliz aktör (d. 1889)

1975 - Michel Simon, Fransız aktör (d. 1895)

1976 - Mitsuo Fuchida, Japon pilot (d. 1902)

1986 - James Rainwater, 1975 yılında Nobel Fizik Ödülü almaya hak kazanmış Amerikalı fizikçi (d. 1917)

1992 - Karl Carstens, 1979-1984 yılları arasında görev yapmış Batı Almanya cumhurbaşkanı (d. 1914)

1994 - Juan Carlos Onetti, Uruguaylı roman ve kısa öykü yazarı (d. 1909)

2006 - Boštjan Hladnik, Yugoslav-Sloven film yönetmeni (d. 1929)

2006 - Shohei Imamura, Japon film yönetmeni (d. 1926)

2009 - Luís Cabral, Gine-Bissaulu siyasetçi (d. 1931)

2009 - Ephraim Katzir, İsrail Devleti'nin 4. Cumhurbaşkanı (d. 1916)

2010 - Peter Orlovsky, Amerikalı şair ve aktör (d. 1933)

2011 - Rosalyn Sussman Yalow, Amerikalı hekim ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi (d. 1921)

2012 - Andrew Huxley, İngiliz fizyolog, biyofizikçi ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi (d. 1917)

2012 - Rekin Teksoy, yazar, çevirmen, sinema eleştirmeni (d. 1928)

2013 - Dean Brooks, Amerikalı tıp hekimi ve oyuncu (d. 1916)

2013 - Güzin Dino, Türk dilbilimci, öğretim üyesi, çevirmen yazar (d. 1910)

2015 - Beau Biden, Amerikalı politikacı ve avukat (d. 1969)

2015 - Bedri Koraman, Türk karikatürist (d. 1928)

2016 - Jan Aas, Norveçli futbolcu ve teknik direktör (d. 1944)

2017 - Molly Peters, İngiliz oyuncu (d. 1942)

2017 - Robert Michael Morris, Amerikalı oyuncu (d. 1940)

2017 - Elena Verdugo, Amerikalı oyuncu (d. 1925)

2018 - Gabriel Gascon, Kanadalı tiyatro ve sinema oyuncusu (d. 1927)

2018 - Ferenc Kovács, Eski Macar futbolcu ve antrenör (d. 1934)

2018 - Aşkın Mert Şalcıoğlu, Türk rapçi, şarkıcı ve söz yazarı (d. 2000)

2019 - Patricia Bath, Amerikalı göz hastalıkları uzmanı (oftalmolog), mucit, hayırsever ve akademisyen (d. 1942)

2019 - Michel Canac, Fransız kayakçı (d. 1956)

2019 - William Thad Cochran, Amerikalı siyasetçi (d. 1937)

2019 - Frank Lucas, Amerikalı gangster (d. 1930)

2020 - Yawovi Agboyibo, Togo Başbakanı (d. 1943)

2020 - Michael Angelis, İngiliz aktör ve dublaj sanatçısı (d. 1944)

2020 - Elsa Dorfman, Amerikalı fotoğraf sanatçısı (d. 1937)

2020 - Mady Mesplé, Fransız opera sanatçısı (d. 1931)

2020 - Bobby Morrow, Amerikalı eski atlet (d. 1935)

2021 - Andriy Beşta, Ukraynalı siyasetçi ve diplomat (d. 1976)

2021 - Claude Landini, İsviçreli basketbolcu (d. 1926)

2022 - Milton Gonçalves, Brezilyalı aktör, politik aktivist ve televizyon yönetmeni (d. 1933)

2024 - Ahmet Uğurlu, Türk tiyatro ve sinema oyuncusu (d. 1952)

2025 - Şimal, Türk şarkıcı, söz yazarı ve besteci (d. 1986)