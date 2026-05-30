Şampiyonlar Ligi’nde kritik gün geldi çattı. Futbolseverleri ekran başına kilitleyecek dev karşılaşmada, geçtiğimiz sezonun şampiyonu Fransız devi PSG ile Premier Lig şampiyonu Arsenal karşı karşıya gelecek.
Yapay zekaya sorduk: Şampiyonlar Ligi'ni hangi takım kazanacak?
Şampiyonlar Ligi final maçında Arsenal ile PSG karşı karşıya geliyor. Yapay zekaya maçın skorunu ve kupayı hangi takımın kazanacağı sordu. İşte yapay zekanın tahmini...Alper Talha Şimşek
Puskas Arena’da oynanacak mücadele TSİ 19.00’da başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu’ndan Siebert yönetecek.
İNGİLİZ TAKIMLARININ BAŞARISI
Öte yandan kupayı hangi takımın kazanacağı da merak konusu. Bu sezon Avrupa’da İngiliz ekipleri dikkat çekici bir performans sergilerken, Aston Villa UEFA Avrupa Kupası’nı, Crystal Palace ise Konferans Ligi’ni kazandı.
İngiliz takımları 3’te 3 yapabilecek mi, yoksa geçtiğimiz sezonun şampiyonu PSG bu sezon da kupayı müzesine götürecek mi? Yapay zekadan dev final için skor tahmini de geldi.
YAPAY ZEKANIN TAHMİNİ
Bugün Puskas Arena’da UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain (PSG) ile Arsenal karşı karşıya gelecek. PSG, geçtiğimiz sezonun şampiyonu olarak unvanını korumaya çalışırken, Arsenal ise kulüp tarihinde ilk kez bu büyük finale çıkmanın heyecanını yaşıyor. Mücadele, iki farklı futbol anlayışının ve iki güçlü ekolün karşılaşması olarak görülüyor.
PSG ANALİZİ
PSG cephesinde Kvaratskhelia, Dembélé ve Barcola gibi hücum oyuncularının oluşturduğu yüksek bireysel kalite dikkat çekiyor. Fransız ekibinin özellikle hızlı hücumlar ve geçiş oyunlarında rakip savunmaları zorladığı, final seviyesindeki tecrübesiyle de baskı anlarını daha iyi yönettiği ifade ediliyor. PSG’nin geçen sezonki şampiyonluk deneyimi, bu maçta önemli bir avantaj olarak değerlendiriliyor.
ARSENAL TAHMİNİ
Arsenal tarafında ise Mikel Arteta yönetiminde oturmuş bir sistem, disiplinli savunma yapısı ve kolektif oyun öne çıkıyor. Turnuva boyunca sergilediği istikrarlı performans ve yenilmezlik serisi, İngiliz ekibini finalin güçlü adaylarından biri haline getiriyor. Özellikle Saka, takım savunması ve orta saha organizasyonu Arsenal’in en büyük kozları arasında gösteriliyor.
Maçın gidişatına dair yorumlarda, Arsenal’in erken bir gol bulması halinde oyunu daha kontrollü hale getirebileceği, PSG’nin ise zamanla baskıyı artırarak özellikle ikinci yarıda skor üretme şansını yükseltebileceği belirtiliyor. PSG’nin kadro derinliği ve hücum çeşitliliğinin maçın ilerleyen bölümlerinde belirleyici olabileceği düşünülüyor.
SKOR TAHMİNİ
Skor tahminlerinde en olası diğer senaryo PSG'nin müsabakayı 2-1 kazanacağı yönünde. Bu minvalde Fransız devi Şampiyonlar Ligi şampiyonu olacak.