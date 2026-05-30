Adıyaman'da yaşanan acı olay, iki ailenin bayram öncesi yas tutmasına neden oldu. Gölbaşı ilçesinde bulunan taşkın koruma göletine giren iki çocuk boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Hürriyet Mahallesi'ndeki gölette meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aileleriyle birlikte gölet çevresine gelen 13 yaşındaki Talal Al-Sinjar ile arkadaşı Abdullah Al-Sajer, serinlemek için suya girdi.

Bir süre sonra çocukları göremeyen vatandaşlar ve yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

CANSIZ BEDENLERİNE ÇAMURA SAPLANMIŞ HALDE ULAŞILDI

Gölbaşı Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından yapılan arama çalışmalarında iki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Çocukların, göletin yaklaşık 4 metre derinliğinde çamura saplanmış halde bulunduğu öğrenildi.

Olay yerindeki incelemelerin ardından çocukların cenazeleri, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yaşanan facia ilçede büyük üzüntüye neden olurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.