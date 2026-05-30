Fenerbahçe eski başkanı ve başkan adayı Aziz Yıldırım, Sözcü TV'de gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Kadro planlamasına da değinen Yıldırım'ın Ederson cevabı da gündem oldu.

Sezonun başında İngiliz devi Manchester City'den transfer edilen ve eleştirilerin odağı olan Brezilyalı kaleci için Aziz Yıldırım, “Ederson’la konuşacağız. Gitmek istiyorsa yardımcı olacağız. Onun değerlerinde bir kaleci almak zor.” Bu sözler kısa sürede gündem oldu.

SEZON KARNESİ

32 yaşındaki Ederson, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 36 maça çıkarken kalesinde 35 gol gördü; 13 müsabakada ise kalesini gole kapattı.

Öte yandan deneyimli kaleci, Brezilya'nın Dünya Kupası aday kadrosuna da davet edildi.