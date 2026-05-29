Fenerbahçe’de 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek Olağanüstü Seçimli Genel Kurul öncesinde başkan adaylarından Aziz Yıldırım, transfer çalışmalarına hız verdi. Üyelerle düzenlediği toplantılarda iddialı bir kadro kuracağının sinyallerini veren Yıldırım’ın, hücum hattı için büyük bir hamleye hazırlandığı öne sürüldü.
Fenerbahçe'de yılın transfer bombası: Aziz Yıldırım Premier Lig'in gol makinesini listesine aldı
Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, İngiltere ekibi Crystal Palace ile Konferans Ligi şampiyonluğu yaşayan golcü futbolcu Jean-Philippe Mateta'yı transfer listesine aldı.
Dernek ziyaretleri kapsamında İngiltere'de bulunan Aziz Yıldırım'ın, Crystal Palace forması giyen Jean-Philippe Mateta’yı gündemine aldığı öğrenildi. Crystal Palace'ı final müsabakasında attığı golle Konferans Ligi şampiyonluğuna taşıyan 28 yaşındaki Fransız santrfor için ilk temasın kurulduğu belirtildi.
Alexander Sörloth ve Vedat Muriqi gibi isimlerle de adı anılan Yıldırım’ın, Mateta’nın menajeriyle bir araya gelerek oyuncunun transfer şartları hakkında bilgi aldığı ifade edildi. Fenerbahçe başkan adayının, ilerleyen günlerde hem Premier Lig kulübü hem de oyuncunun temsilcileriyle resmi görüşmeler için masaya oturması bekleniyor.
İngiliz ekibi Crystal Palace, başarılı golcüyü 2021-2022 sezonunda Almanya'nın Mainz kulübünden 11 milyon Euro bonservis bedeliyle renklerine bağlamıştı.
Kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi devam eden Jean-Philippe Mateta’nın güncel piyasa değerinin ise 35 milyon Euro civarında olduğu kaydedildi.