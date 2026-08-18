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Geçtiğimiz sezonu Fenerbahçe'de kiralık geçiren Edson Alvarez'in kariyerine La Liga'da devam etmeye hazırlandığı iddia edildi.

REAL SOCIEDAD EDSON ALVAREZ TRANSFERİNDE SONA YAKIN

Bonservisi West Ham United'da bulunan Meksikalı ön liberonun Real Sociedad ile anlaşmaya yakın olduğu belirtildi.

Marca'nın haberine göre; Real Sociedad, 28 yaşındaki Edson Alvarez'i kadrosuna katmak için yürüttüğü görüşmelerde önemli mesafe katetti.

TRANSFER İÇİN MAAŞINDAN FERAGAT EDECEK

Edson Alvarez'in de kariyerine İspanya'da devam etmek istediği ve Real Sociedad'a transfer olabilmek için maaşında indirime gitmeye hazır olduğu belirtildi.

Meksikalı futbolcunun West Ham United'dan ayrılığına izin vermesini istediği ve transferin gerçekleşmesi için İngiliz kulübüne baskı yaptığı kaydedildi.

FENERBAHÇE'DE SAKATLIKLARLA BOĞUŞTU

Edson Alvarez, 2025-2026 sezonunda West Ham United'dan kiralık olarak Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

Sarı-Lacivertli ekipte üst üste yaşadığı sakatlıklar nedeniyle düzenli forma şansı bulmakta zorlanan Meksikalı futbolcu, sezon boyunca 18 karşılaşmada görev yaptı.

Toplam 1120 dakika sahada kalan Alvarez, Fenerbahçe formasıyla 1 asistlik skor katkısı sağladı.