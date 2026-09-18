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Süper Lig'de sezonun ilk 5 haftasında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alarak beklentilerin gerisinde kalan Fenerbahçe'de idari yapılanmada önemli gelişmeler yaşanıyor. Aziz Yıldırım döneminde kulübe kazandırılan ve başlangıçta Aykut Kocaman'la birlikte çalışması planlanıp teknik direktör tercihini İsmail Kartal'dan yana kullanan Futbol Direktörü Oğuz Çetin ile kısa süre içerisinde yolların ayrılması bekleniyor.

OĞUZ ÇETİN İÇİN AYRILIK İDDİASI

Fenerbahçe'de futbol direktörlüğü görevini yürüten Oğuz Çetin hakkında yeni bir iddia gündeme taşındı. Sözcü'nün haberine göre sarı-lacivertli yönetim, Çetin ile yolları ayırma seçeneğini masaya yatırdı.

Kulübün oyuncu satışlarından hedeflediği finansal geliri elde edememesi yönetimde soru işaretlerine neden oldu. Ayrıca teknik ekip, futbolcular ve yönetim arasındaki koordinasyonun beklenen düzeyde olmadığı öne sürüldü. Seçim sonrası göreve başlayan Çetin ile yolların ayrılması ihtimali kulislerde konuşulmaya başlandı.

HASAN ÇETİNKAYA İLE ANLAŞMA SAĞLANAMADI

Yeni futbol direktörü arayışında öne çıkan isimlerden biri, Fenerbahçe'nin geçmişte aynı görevi üstlenen Hasan Çetinkaya oldu.

Belçika temsilcisi Westerlo'da 2. başkan olarak görev yapan Çetinkaya'ya teklif iletildiği, ancak deneyimli yöneticinin bu öneriye olumlu yanıt vermediği aktarıldı.

AHMET ERZURUMLU İÇİN HAREKETLİLİK

Çetinkaya'dan beklenen sonuç çıkmayınca gözler Türkiye Futbol Federasyonu'na çevrildi. TFF bünyesinde uzun süredir görev alan Tescil İşleri Direktörü Ahmet Erzurumlu'nun Fenerbahçe'nin değerlendirdiği adaylar arasında bulunduğu ileri sürüldü.

Transfer işlemlerinden sorumlu Erzurumlu'nun, futbol direktörlüğü görevi için düşünülen isimler arasında yer aldığı belirtildi.

SEÇİM BELİRSİZLİĞİ SÜRECİ ZORLAŞTIRIYOR

Fenerbahçe'de sezon sonunda yapılması beklenen seçim de yeni yapılanma konusunda etkili bir unsur olarak gösteriliyor. Seçim ihtimalinin oluşturduğu belirsizliğin, kulübün görüştüğü isimlerin kararlarını verirken süreci dikkate almasına neden olduğu öne sürüldü. Önemli ölçüde etkilediği de konuşuluyor.