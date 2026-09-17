Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile spor yorumcusu Emre Bol arasında başlayan tartışma karşılıklı açıklamalarla devam ediyor.
Ünlü yorumcudan Aziz Yıldırım'a FETÖ'cü yanıtı: 'Sen onlarla maç yaptın'
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile spor yorumcusu Emre Bol arasındaki polemik büyüdü. Yıldırım'ın kendisi için kullandığı "kripto FETÖ'cü" ifadesine yanıt veren Bol, suçlamayı reddederken Yıldırım'a geçmiş üzerinden karşılık verdi.Furkan Çelik
Yıldırım, daha önce yaptığı açıklamada Bol'un kızı Yaz Yıldırım ile futbolcular Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci arasındaki görüşmeler üzerinden kadro tercihleriyle ilgili ima oluşturmaya çalıştığını savunmuştu.
Açıklamasında 3 Temmuz sürecini de gündeme getiren Yıldırım, Emre Bol'a yönelik "Görüyorum ki kripto FETÖ’cüler yine ortaya çıkmış" ifadesini kullanmıştı.
EMRE BOL'DAN YILDIRIM'A YANIT
Yıldırım'ın sözlerinin ardından Emre Bol da açıklama yaptı. Hakkındaki ifadeleri reddeden Bol, Aziz Yıldırım'ın geçmişteki fotoğraflarını hatılatarak tartışmayı alevlendirdi.
sporON Youtube kanalında Aziz Yıldırım'a cevap veren Emre Bol'un açıklaması şu şekilde:
“Aziz Yıldırım ‘Kripto FETÖ'cü’ diyor bana ya. Benim bir tane, ulan bu herif FETÖ'cüymüş denecek bir arkadaşım yoktu.
"Ama sen başkan bu adamlarla halı saha maçı yaptın. FETÖ'cü savcılarla fotoğrafları her yerde var. Açsınlar, baksınlar, YouTube'da, Google'da baksınlar, her tarafta var. Ben hiçbir FETÖ'cü savcıyla maç filan yapmadım, oturup konuşmadım.”
'AZİZ BEY ÇOK KÖTÜ KALPLİ BİR İNSAN'
Aziz Yıldırım ile ilgili eleştirilerini sürdüren Bol ayrıca "Aziz Bey çok kötü kalpli bir insansın. Hep de bundan kaybediyorsun. Kaç tane daha önce sarmaş dolaş olduğu yöneticiyle papaz oldu. Herkese belden aşağı muhabbetler yapıyor. Bence kötü insan. Kalbi kötü." ifadelerini kullandı.