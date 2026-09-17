Ünlü yorumcudan Aziz Yıldırım'a FETÖ'cü yanıtı: 'Sen onlarla maç yaptın'

'AZİZ BEY ÇOK KÖTÜ KALPLİ BİR İNSAN'

Aziz Yıldırım ile ilgili eleştirilerini sürdüren Bol ayrıca "Aziz Bey çok kötü kalpli bir insansın. Hep de bundan kaybediyorsun. Kaç tane daha önce sarmaş dolaş olduğu yöneticiyle papaz oldu. Herkese belden aşağı muhabbetler yapıyor. Bence kötü insan. Kalbi kötü." ifadelerini kullandı.