Fenerbahçe’nin sağ kanat oyuncusu Dorgeles Nene, sarı-lacivertlilerin yarın oynayacağı Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

23 yaşındaki futbolcuda “sporcu fıtığı” tespit edildiği öğrenildi.

Ağrıları giderek artan Nene için ameliyat seçeneğinin de gündemde olduğu belirtildi. Malili oyuncunun, Münih’te ağrılarının azalması için alternatif tedavi yöntemleri denediği ancak sonuç alınamadığı ifade edildi.

SEZON KARNESİ

Sezon başında Avusturya ekibi Salzburg’dan transfer edilen Dorgeles Nene, Fenerbahçe formasıyla 47 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 13 gol atıp 12 asist yaptı.