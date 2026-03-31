23 yaşındaki Nene, Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansla Fransa ve İngiltere kulüplerinin radarına girdi. Özellikle Marsilya’nın yakın takipte olduğu oyuncunun düşük maaşı, Avrupa ekiplerinin ilgisini artırıyor.

Nene Fenerbahçe'nin yeni darphanesi oldu: "Ölü yatırım" dediler servete dönüştü - Resim : 1

Bazı spor yorumcuları Nene’yi “Ölü yatırım” olarak nitelendirmişti; ancak oyuncunun istatistikleri bu eleştirilerin aksini ortaya koyuyor. Bu sezon 35 maçta görev alan Malili futbolcu, 10 gol ve 9 asistle kariyer sezonlarından birini geçiriyor. Toplam 19 maçta skora katkıda bulundu.

Nene Fenerbahçe'nin yeni darphanesi oldu: "Ölü yatırım" dediler servete dönüştü - Resim : 2

Sabah’ta yer alan habere göre Avrupa kulüplerinin ilgisi ciddi boyutta. Düşük maaşı (1.5 milyon euro) ve yüksek potansiyeli, transfer talebini güçlendiriyor. Fenerbahçe’nin Nene için belirlediği bonservis bedeli ise 25 milyon euro. Performansını sürdürmesi durumunda fiyatının daha da artması bekleniyor.

Nene Fenerbahçe'nin yeni darphanesi oldu: "Ölü yatırım" dediler servete dönüştü - Resim : 3