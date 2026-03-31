23 yaşındaki Nene, Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansla Fransa ve İngiltere kulüplerinin radarına girdi. Özellikle Marsilya’nın yakın takipte olduğu oyuncunun düşük maaşı, Avrupa ekiplerinin ilgisini artırıyor.

Bazı spor yorumcuları Nene’yi “Ölü yatırım” olarak nitelendirmişti; ancak oyuncunun istatistikleri bu eleştirilerin aksini ortaya koyuyor. Bu sezon 35 maçta görev alan Malili futbolcu, 10 gol ve 9 asistle kariyer sezonlarından birini geçiriyor. Toplam 19 maçta skora katkıda bulundu.

Sabah’ta yer alan habere göre Avrupa kulüplerinin ilgisi ciddi boyutta. Düşük maaşı (1.5 milyon euro) ve yüksek potansiyeli, transfer talebini güçlendiriyor. Fenerbahçe’nin Nene için belirlediği bonservis bedeli ise 25 milyon euro. Performansını sürdürmesi durumunda fiyatının daha da artması bekleniyor.