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Fenerbahçeli Dorgeles Nene, Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Mali'nin Yeşil Burun Adaları'nı 3-1 mağlup ettiği karşılaşmaya damga vurdu.

TRABZONSPOR'DAN CABRAL FRİKİKTEN YAZDI

Mali, 5. dakikada Ange Tia ile öne geçerken Yeşil Burun Adaları, Trabzonsporlu Sidny Lopes Cabral'ın 10. dakikada frikikten kaydettiği golle eşitliği yakaladı.

NENE 2 GOLLE MALİ'YE GALİBİYETİ GETİRDİ

Karşılaşmanın 39. dakikasında sahneye çıkan Nene, Mali'yi yeniden öne geçirdi. Fenerbahçeli futbolcu 51. dakikada bir kez daha fileleri havalandırarak skoru 3-1'e taşıdı.

Pas de panique Dorgeles Nene est là 📞🇲🇱 pic.twitter.com/LdjI5suBru — Équipes du Mali 🇲🇱 (@Equipesdumali) September 25, 2026

Karşılaşma bu skorla sona ererken Mali böylece Nene'nin harika performansı sayesinde elemelere 3 puanla başladı.

FENERBAHÇE'DE BU SEZON SÜRE ALAMIYOR

Geçen sezon Domenico Tedesco yönetiminde düzenli şans bularak 11 gol ve 10 asistlik performans sergileyen Nene, bu sezon İsmail Kartal'ın göreve gelmesinin ardından hamle oyuncusu olarak 5 karşılaşmada toplam 101 dakika süre aldı ve skor katkısı sağlayamadı.

Ara transfer döneminde takımdan ayrılmak istediği iddia edilen 23 yaşındaki yıldız oyuncu milli formayla adından söz ettirdi.