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Fenerbahçe, Süper Lig'de Eyüpspor'u 8-0 mağlup ederek milli araya moralli girerken sarı-lacivertlilerde Dorgeles Nene'nin geleceğine ilişkin dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

Geçtiğimiz sezon Domenico Tedesco döneminde düzenli forma şansı bulan ve hücum hattının önemli parçalarından biri olan Nene'nin, İsmail Kartal'ın göreve gelmesinin ardından azalan sürelerinden memnun olmadığı ileri sürüldü.

'OCAK AYINDA AYRILMAK İSTİYORUM'

Gazeteci Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; 23 yaşındaki futbolcu, menajeriyle görüşerek ocak ayında Fenerbahçe'den ayrılmak istediğini iletti.

Nene'nin yeterli forma şansı bulamadığı gerekçesiyle bu kararı aldığı belirtilirken ara transfer döneminde sarı-lacivertli takımdan ayrılıp ayrılmayacağı önümüzdeki süreçte netlik kazanacak.

TEDESCO DÖNEMİNDE 25 GOLE KATKI SAĞLADI

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 47 resmi karşılaşmaya çıkan Nene, 13 gol ve 12 asistlik performans sergileyerek toplam 25 gole doğrudan katkıda bulundu.

BU SEZON 5 MAÇTA TOPLAM 101 DAKİKA SÜRE ALABİLDİ

İsmail Kartal'ın takımın başına geçmesinin ardından ise Malili futbolcunun forma süresi önemli ölçüde azaldı. Nene, bu sezon Kartal yönetiminde 5 karşılaşmada sonradan oyuna girerken toplam 101 dakika sahada kalabildi.

SÖZLEŞMESİ 2030'A KADAR DEVAM EDİYOR

Piyasa değeri 20 milyon Euro olarak gösterilen Nene'nin Fenerbahçe ile kontratı 30 Haziran 2030'a kadar devam ediyor.