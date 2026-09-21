Fenerbahçe, Süper Lig'de Eyüpspor'u 8-0 mağlup ederek milli araya moralli girerken sarı-lacivertlilerde Dorgeles Nene'nin geleceğine ilişkin dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

Tedesco'nun prensiydi: İsmail Kartal kadrodan kesince menajerine talimatı verdi - Resim : 1

Geçtiğimiz sezon Domenico Tedesco döneminde düzenli forma şansı bulan ve hücum hattının önemli parçalarından biri olan Nene'nin, İsmail Kartal'ın göreve gelmesinin ardından azalan sürelerinden memnun olmadığı ileri sürüldü.

Tedesco'nun prensiydi: İsmail Kartal kadrodan kesince menajerine talimatı verdi - Resim : 2

'OCAK AYINDA AYRILMAK İSTİYORUM'

Gazeteci Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; 23 yaşındaki futbolcu, menajeriyle görüşerek ocak ayında Fenerbahçe'den ayrılmak istediğini iletti.

Tedesco'nun prensiydi: İsmail Kartal kadrodan kesince menajerine talimatı verdi - Resim : 3

Nene'nin yeterli forma şansı bulamadığı gerekçesiyle bu kararı aldığı belirtilirken ara transfer döneminde sarı-lacivertli takımdan ayrılıp ayrılmayacağı önümüzdeki süreçte netlik kazanacak.

Tedesco'nun prensiydi: İsmail Kartal kadrodan kesince menajerine talimatı verdi - Resim : 4

TEDESCO DÖNEMİNDE 25 GOLE KATKI SAĞLADI

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 47 resmi karşılaşmaya çıkan Nene, 13 gol ve 12 asistlik performans sergileyerek toplam 25 gole doğrudan katkıda bulundu.

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BU SEZON 5 MAÇTA TOPLAM 101 DAKİKA SÜRE ALABİLDİ

İsmail Kartal'ın takımın başına geçmesinin ardından ise Malili futbolcunun forma süresi önemli ölçüde azaldı. Nene, bu sezon Kartal yönetiminde 5 karşılaşmada sonradan oyuna girerken toplam 101 dakika sahada kalabildi.

Tedesco'nun prensiydi: İsmail Kartal kadrodan kesince menajerine talimatı verdi - Resim : 6

SÖZLEŞMESİ 2030'A KADAR DEVAM EDİYOR

Piyasa değeri 20 milyon Euro olarak gösterilen Nene'nin Fenerbahçe ile kontratı 30 Haziran 2030'a kadar devam ediyor.