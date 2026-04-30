Trendyol Süper Lig'in 31'inci haftasında Galatasaray ile deplasmanda oynanan derbi maçta gördüğü kırmızı kart nedeniyle iki farklı sebepten PFDK'ya sevk edilen Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson'un cezası belli oldu.

EDERSON'A 3 MAÇ MEN VE 480 BİN EURO PARA CEZASI

Ederson 3 maçtan men cezası alarak sezonu kapatmış oldu. Ayrıca tecrübeli kaleciye para cezaları da uygulandı. Hakeme yönelik hakareti nedeniyle 80 bin TL para cezası kesilen deneyimli kaleci, sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle de 400 bin TL daha ödeyecek.

PFDK'NIN EDERSON AÇIKLAMASI

PFDK'dan yapılan açıklama şu şekilde:

“Fenerbahçe A.Ş. sporcusu Ederson Santana de Moraes’in, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca ve çift sarı kart görmesi nedeniyle yer almaması gereken müsabaka dışında ayrıca 3 resmi müsabakadan men ve 80.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Fenerbahçe A.Ş. sporcusu Ederson Santana de Moraes’in, ihraç sonrası sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/2. ve 35/4. maddeleri uyarınca 400.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

GALATASARAY’A TRİBÜN VE PARA CEZASI

PFDK, Galatasaray taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle belirli tribün bloklarına giriş yasağı getirdi. Kuzey Alt Tribün 105-108, Güney Alt Tribün 119-120 ve Doğu Alt Tribün 111-115 bloklarında yer alan taraftarların kartları bloke edildi.

Ayrıca anons sisteminin talimatlara aykırı kullanılması sebebiyle sarı-kırmızılı kulübe 220 bin TL, stadyuma usulsüz seyirci alınması nedeniyle ise 480 bin TL para cezası verildi.

FENERBAHÇE’YE AĞIR FATURA

Fenerbahçe’ye ise saha olayları nedeniyle toplam 1 milyon 100 bin TL para cezası kesildi. Bununla birlikte misafir tribün 418-419 bloklarında bulunan taraftarların bir sonraki deplasman maçına girişleri yasaklandı.