Yeniçağ Gazetesi
30 Nisan 2026 Perşembe
Kastamonuspor'un genç futbolcusu hayatını kaybetti: Araç kontrolden çıktı, ağaca çarptı

Kastamonuspor'un genç futbolcusu hayatını kaybetti: Araç kontrolden çıktı, ağaca çarptı

Kastamonu’da kontrolden çıkarak ağaca çarpan otomobilde 19 yaşındaki genç futbolcu Erenşah Ergün hayatını kaybetti. Hurdaya dönen araçtan acı haber gelirken, spor camiası yasa boğuldu.

Kastamonuspor'un genç futbolcusu hayatını kaybetti: Araç kontrolden çıktı, ağaca çarptı - Resim: 1

Kaza, Cumhuriyet Caddesi üzerinde Sinanbey Parkı önünde saat 03.00 sıralarında meydana geldi.

Kastamonuspor'un genç futbolcusu hayatını kaybetti: Araç kontrolden çıktı, ağaca çarptı - Resim: 2

Edinilen bilgiye göre, Y.B. idaresindeki 06 BZH 145 Citroen marka otomobil, kontrolden çıkarak kaldırımdaki ağaca çarptı.

Kastamonuspor'un genç futbolcusu hayatını kaybetti: Araç kontrolden çıktı, ağaca çarptı - Resim: 3

Kazada hurdaya dönün araçta sürücü yaralanırken, 19 yaşındaki Erenşah Ergün olay yerinde hayatını kaybetti.

Kastamonuspor'un genç futbolcusu hayatını kaybetti: Araç kontrolden çıktı, ağaca çarptı - Resim: 4

Sürücü Y.B. olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ergün'ün cenazesi ise, yapılan inceleme sonrası aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Kastamonuspor'un genç futbolcusu hayatını kaybetti: Araç kontrolden çıktı, ağaca çarptı - Resim: 5

Öte yandan Erenşah Ergün'ün, GMG Kastamonuspor'un alt yapısında oynadığı öğrenildi.

Kastamonuspor'un genç futbolcusu hayatını kaybetti: Araç kontrolden çıktı, ağaca çarptı - Resim: 6
Kastamonuspor'un genç futbolcusu hayatını kaybetti: Araç kontrolden çıktı, ağaca çarptı - Resim: 7
Kastamonuspor'un genç futbolcusu hayatını kaybetti: Araç kontrolden çıktı, ağaca çarptı - Resim: 8
Kastamonuspor'un genç futbolcusu hayatını kaybetti: Araç kontrolden çıktı, ağaca çarptı - Resim: 9
Kastamonuspor'un genç futbolcusu hayatını kaybetti: Araç kontrolden çıktı, ağaca çarptı - Resim: 10
Kaynak: İHA
