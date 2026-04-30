Kaza, Cumhuriyet Caddesi üzerinde Sinanbey Parkı önünde saat 03.00 sıralarında meydana geldi.
Kastamonuspor'un genç futbolcusu hayatını kaybetti: Araç kontrolden çıktı, ağaca çarptı
Kastamonu’da kontrolden çıkarak ağaca çarpan otomobilde 19 yaşındaki genç futbolcu Erenşah Ergün hayatını kaybetti. Hurdaya dönen araçtan acı haber gelirken, spor camiası yasa boğuldu.Haber Merkezi
Edinilen bilgiye göre, Y.B. idaresindeki 06 BZH 145 Citroen marka otomobil, kontrolden çıkarak kaldırımdaki ağaca çarptı.
Kazada hurdaya dönün araçta sürücü yaralanırken, 19 yaşındaki Erenşah Ergün olay yerinde hayatını kaybetti.
Sürücü Y.B. olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ergün'ün cenazesi ise, yapılan inceleme sonrası aynı hastanenin morguna kaldırıldı.
Öte yandan Erenşah Ergün'ün, GMG Kastamonuspor'un alt yapısında oynadığı öğrenildi.
Kaynak: İHA