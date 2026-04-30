Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu 30 Nisan tarihli toplantısında alınan kararları TFF'nin resmi sitesinden kamuoyuyla paylaştı.
TAHLİYE KARARI SONRASI PFKD'YA SEVK EDİLMİŞTİ
Futbolda bahis ve şike operasyonu kapsamında aylarca tutuklu kaldıktan sonra 3 Nisan tarihinde tahliyesine karar verilen Fenerbahçe kaptanı Mert Hakan Yandaş PFDK'ya sevk edilmişti.
MERT HAKAN'A 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI
PFDK tecrübeli futbolcuya bahis eylemleri nedeniyle 12 ay hak mahrumiyeti cezası verildiğini açıkladı.
TFF'den yapılan açıklamada, "Mert Hakan Yandaş’ın, bahis eylemi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57/2. maddesi uyarınca 12 ay hak mahrumiyeti ile cezalandırılmasına karar verilmiştir." denildi.