Yeniçağ Gazetesi
30 Nisan 2026 Perşembe
İstanbul 16°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/2
Hizbullah'tan İsrail'i savunmasız bırakan silah: Karşı koyamıyorlar, zafiyetleri var

Hizbullah'tan İsrail'i savunmasız bırakan silah: Karşı koyamıyorlar, zafiyetleri var

Lübnan sınırında tırmanan gerilimde Hizbullah, İsrail’e karşı ilk kez fiber optik kablolu dronları devreye soktu. Ukrayna-Rusya savaşında etkinliği kanıtlanan bu teknoloji, sinyal kesici sistemleri (jamming) fiziksel bir bağla aşarak İsrail savunma hattı için ciddi bir risk oluşturuyor.

Abdullah Kerzi
Haberi Paylaş
Hizbullah'tan İsrail'i savunmasız bırakan silah: Karşı koyamıyorlar, zafiyetleri var - Resim: 1

Geleneksel dronların aksine, bu cihazlar radyo sinyalleri yerine bir makaradan boşalan diş ipi inceliğindeki fiber optik kablolarla kontrol ediliyor.

1 17
Hizbullah'tan İsrail'i savunmasız bırakan silah: Karşı koyamıyorlar, zafiyetleri var - Resim: 2

Operatör ile dron arasındaki doğrudan fiziksel bağlantı, İsrail’in gelişmiş elektronik harp sistemlerini etkisiz kılıyor. Sinyal kesilemediği için dronlar, hedefe ulaşana kadar kumanda edilebiliyor.

2 17
Hizbullah'tan İsrail'i savunmasız bırakan silah: Karşı koyamıyorlar, zafiyetleri var - Resim: 3

"Örümcek Ağı" Teknolojisi Sahada

Askeri uzmanlar, bu sistemlerin özellikle düşük irtifada uçması ve küçük boyutları nedeniyle tespit edilmesinin son derece güç olduğunu vurguluyor.

3 17
Hizbullah'tan İsrail'i savunmasız bırakan silah: Karşı koyamıyorlar, zafiyetleri var - Resim: 4

Avantajı: Elektronik müdahaleden etkilenmemesi ve yüksek görüntü kalitesi sunması.

4 17
Hizbullah'tan İsrail'i savunmasız bırakan silah: Karşı koyamıyorlar, zafiyetleri var - Resim: 5

Dezavantajı: Rüzgar veya çevresel engeller nedeniyle kabloların kopma ya da dolanma riski.

5 17
Hizbullah'tan İsrail'i savunmasız bırakan silah: Karşı koyamıyorlar, zafiyetleri var - Resim: 6

Uzman Görüşü: Robert Tollast (RUSI): "Bu dronlar alçaktan uçarak hedefe yaklaşıyor. Doğru kullanıldığında sahada tamamen ölümcül sonuçlar doğurabiliyor."

6 17
Hizbullah'tan İsrail'i savunmasız bırakan silah: Karşı koyamıyorlar, zafiyetleri var - Resim: 7

İsrail Savunmasında "Düşük İrtifa" Zafiyeti

Eski İsrail Hava Savunma Komutanı Ran Kochav, ordunun uzun yıllar boyunca büyük füze ve roket tehditlerine odaklandığını, ancak bu tip küçük ve hızlı dronlara karşı hazırlıksız yakalandığını belirtti.

7 17
Hizbullah'tan İsrail'i savunmasız bırakan silah: Karşı koyamıyorlar, zafiyetleri var - Resim: 8

Fiziksel Önlemler: İsrail ordusu, dron saldırılarına karşı askeri araçların üzerine "kafes" ve "ağ" tipi korumalar eklemeye başladı.

8 17
Hizbullah'tan İsrail'i savunmasız bırakan silah: Karşı koyamıyorlar, zafiyetleri var - Resim: 9

Tespit Sorunu: Cihazların motor sesi dışında bir sinyal yaymaması, erken uyarı sistemlerinin (sirenlerin) devreye girmesini zorlaştırıyor.

9 17
Hizbullah'tan İsrail'i savunmasız bırakan silah: Karşı koyamıyorlar, zafiyetleri var - Resim: 10

Sivil Yerleşimler Tehdit Altında

Hizbullah, sosyal medya kanalları üzerinden bu dronlarla gerçekleştirilen saldırı anlarını paylaşırken, sınır bölgelerinden patlama haberleri gelmeye devam ediyor.

10 17
Hizbullah'tan İsrail'i savunmasız bırakan silah: Karşı koyamıyorlar, zafiyetleri var - Resim: 11

Geçtiğimiz günlerde Kiryat Shmona'da bir evin bahçesine düşen dronun enkazında, metrelerce uzunlukta fiber optik kablo bulundu.

11 17
Hizbullah'tan İsrail'i savunmasız bırakan silah: Karşı koyamıyorlar, zafiyetleri var - Resim: 12

Bölge sakinleri, herhangi bir uyarı sireni duymadan gerçekleşen bu sızmaların endişe verici olduğunu belirtiyor.

12 17
Hizbullah'tan İsrail'i savunmasız bırakan silah: Karşı koyamıyorlar, zafiyetleri var - Resim: 13

Ukrayna cephesinde 50 kilometre menzile kadar ulaştığı görülen bu teknolojinin, Orta Doğu’daki çatışma dinamiklerini nasıl değiştireceği yakından takip ediliyor.

13 17
Hizbullah'tan İsrail'i savunmasız bırakan silah: Karşı koyamıyorlar, zafiyetleri var - Resim: 14
14 17
Hizbullah'tan İsrail'i savunmasız bırakan silah: Karşı koyamıyorlar, zafiyetleri var - Resim: 15
15 17
Hizbullah'tan İsrail'i savunmasız bırakan silah: Karşı koyamıyorlar, zafiyetleri var - Resim: 16
16 17
Hizbullah'tan İsrail'i savunmasız bırakan silah: Karşı koyamıyorlar, zafiyetleri var - Resim: 17
17 17
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro