Geleneksel dronların aksine, bu cihazlar radyo sinyalleri yerine bir makaradan boşalan diş ipi inceliğindeki fiber optik kablolarla kontrol ediliyor.
Hizbullah'tan İsrail'i savunmasız bırakan silah: Karşı koyamıyorlar, zafiyetleri var
Lübnan sınırında tırmanan gerilimde Hizbullah, İsrail’e karşı ilk kez fiber optik kablolu dronları devreye soktu. Ukrayna-Rusya savaşında etkinliği kanıtlanan bu teknoloji, sinyal kesici sistemleri (jamming) fiziksel bir bağla aşarak İsrail savunma hattı için ciddi bir risk oluşturuyor.Derleyen: Abdullah Kerzi
Operatör ile dron arasındaki doğrudan fiziksel bağlantı, İsrail’in gelişmiş elektronik harp sistemlerini etkisiz kılıyor. Sinyal kesilemediği için dronlar, hedefe ulaşana kadar kumanda edilebiliyor.
"Örümcek Ağı" Teknolojisi Sahada
Askeri uzmanlar, bu sistemlerin özellikle düşük irtifada uçması ve küçük boyutları nedeniyle tespit edilmesinin son derece güç olduğunu vurguluyor.
Avantajı: Elektronik müdahaleden etkilenmemesi ve yüksek görüntü kalitesi sunması.
Dezavantajı: Rüzgar veya çevresel engeller nedeniyle kabloların kopma ya da dolanma riski.
Uzman Görüşü: Robert Tollast (RUSI): "Bu dronlar alçaktan uçarak hedefe yaklaşıyor. Doğru kullanıldığında sahada tamamen ölümcül sonuçlar doğurabiliyor."
İsrail Savunmasında "Düşük İrtifa" Zafiyeti
Eski İsrail Hava Savunma Komutanı Ran Kochav, ordunun uzun yıllar boyunca büyük füze ve roket tehditlerine odaklandığını, ancak bu tip küçük ve hızlı dronlara karşı hazırlıksız yakalandığını belirtti.
Fiziksel Önlemler: İsrail ordusu, dron saldırılarına karşı askeri araçların üzerine "kafes" ve "ağ" tipi korumalar eklemeye başladı.
Tespit Sorunu: Cihazların motor sesi dışında bir sinyal yaymaması, erken uyarı sistemlerinin (sirenlerin) devreye girmesini zorlaştırıyor.
Sivil Yerleşimler Tehdit Altında
Hizbullah, sosyal medya kanalları üzerinden bu dronlarla gerçekleştirilen saldırı anlarını paylaşırken, sınır bölgelerinden patlama haberleri gelmeye devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde Kiryat Shmona'da bir evin bahçesine düşen dronun enkazında, metrelerce uzunlukta fiber optik kablo bulundu.
Bölge sakinleri, herhangi bir uyarı sireni duymadan gerçekleşen bu sızmaların endişe verici olduğunu belirtiyor.
Ukrayna cephesinde 50 kilometre menzile kadar ulaştığı görülen bu teknolojinin, Orta Doğu’daki çatışma dinamiklerini nasıl değiştireceği yakından takip ediliyor.