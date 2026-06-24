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Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak İtalya Serie A ekibi Como'da geçiren Brezilyalı savunma oyuncusu Diego Carlos'un, 23 Haziran 2026 tarihinde planlanan rutin sağlık kontrollerine katılmadığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, oyuncuyla iletişim kurmak ve durumu netleştirmek adına girişimlerin sürdüğü belirtildi.

Açıklamada ayrıca, sürecin Futbol Direktörü Oğuz Çetin'in koordinasyonunda ve kulübün menfaatleri doğrultusunda yakından takip edildiği ifade edildi.

Fenerbahçe'den yapılan o açıklama şu şekilde:

"23 Haziran 2026 tarihinde planlanan rutin sağlık kontrolleri kapsamında, futbolcumuz Diego Carlos kendisine bildirilen programa uygun olarak sağlık kontrolüne katılamamıştır. Oyuncumuzla temas kurma ve durumunu netleştirme yönündeki girişimlerimiz devam etmekte olup, Futbol Direktörümüz Oğuz Çetin’in koordinasyonunda süreç kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda yakından takip edilmektedir."