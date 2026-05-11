İtalya Serie A'da tarihinde ilk kez Avrupa kupalarına katılmaya hak kazanan Como'da kiralık olarak forma giyen Fenerbahçeli yıldız Diego Carlos sosyal medya hesabından veda mesajı paylaştı.

SEZON SONU FENERBAHÇE'YE DÖNECEK

Como formasıyla 30 maça çıkan ve 1 gol, 1 asistlik performans sergileyen Diego Carlos sezon sonunda Fenerbahçe'ye dönecek.

DIEGO CARLOS: 'HEP BİRLİKTE ADIMIZI COMO 1907 TARİHİNE YAZIYORUZ'

Como'ya veda eden Diego Carlos veda mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün sadece bir üst tura çıkış günü değil. Buraya gelebilmek için yaşadığımız her şeyin günü. Bugün hissettiklerimizi kelimelere dökmek zor. Tek bir kelime her şeyi anlatıyor: minnettarlık. Öncelikle Tanrı'ya şükürler olsun; çünkü O olmadan bunların hiçbiri mümkün olmazdı. Tüm onur ve zafer O'na ait.

Oyunculara, teknik ekibe, çalışanlara, taraftarlara ve bu sezon boyunca bizimle yürüyen herkese teşekkürler. Yaşadığımız zorluklar, kazandığımız zaferler, aştığımız engeller ve birbirimizde bulduğumuz güç bu başarıyı çok daha anlamlı hale getirdi.

Zor zamanlardan geçtik ama hiçbir zaman bağlılığımızı, cesaretimizi ve bu formaya olan sevgimizi kaybetmedik. Ve şimdi hep birlikte adımızı Como 1907 tarihine yazıyoruz. Bizi buraya getiren yolu asla unutmayacağız."

