Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Düzce'deki Topuk Yaylası Tesisleri'nde kampa giren Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni transferler Vedat Muriqi ile Amara Diouf da kadroda yer aldı.

Fenerbahçe'nin 30 kişilik kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Tarık Çetin, İrfan Can Eğribayat, Engin Can Biterge, Kuzey Sapaz, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Yiğit Efe Demir, Rodrigo Becao, Kamil Efe Üregen, Yiğit Fidan, Omar Fayed, Archie Brown, Levent Mercan, Ognjen Mimovic, Matteo Guendouzi, Fred, Bartuğ Elmaz, Emre Demir, Mert Hakan Yandaş, Marco Asensio, Alaettin Ekici, Anthony Musaba, Cengiz Ünder, Adem Yeşilyurt, Anderson Talisca, Çağrı Fedai, Çağrı Balta, Amara Diouf, Sidiki Cherif ve Vedat Muriqi.

5 TEMMUZ'DA AVUSTURYA KAMPI BAŞLAYACAK

Akşam saatlerinde yeni sezonun ilk çalışmasını gerçekleştirecek olan sarı-lacivertliler, Topuk Yaylası'ndaki kampını 2 Temmuz'da tamamlayacak.

Fenerbahçe, iki günlük aranın ardından yurt dışı kampı için 5 Temmuz'da İstanbul'dan Avusturya'nın Linz kentine hareket edecek ve hazırlıklarını burada sürdürecek.