Gayrimenkul sektöründe 20 yılı aşkın deneyimi bulunan Ege Yapı, İstanbul Bahçeşehir'de inşa edeceği yeni konut projesi Bahçeada için ön talepleri almaya başladı. İlk teslimlerin 2027 yılının aralık ayında yapılması planlanan proje, şehirdeki erişilebilir konut ihtiyacına çözüm sunmayı amaçlıyor.
Konut için başvurular başladı: 499 Bin TL peşinatla ev projesi yolda
Ege Yapı, Bahçeşehir'de hayata geçireceği Bahçeada konut projesi için ön talep sürecini başlattı. 499 bin TL peşinat ve esnek ödeme planlarıyla sunulan Bahçeada projesi, 2027 Aralık ayında ilk teslimlerini gerçekleştirmeyi hedefliyor.Kaynak: AA
Toplam 4 etaptan meydana gelen Bahçeada projesinde, 2 bin 457 konut ve 15 ticari ünite yer alıyor. 499 bin lira peşinat ve esnek ödeme seçenekleri sunuluyor.
Projede stüdyo dairelerden 3+1'e kadar uzanan geniş bir daire yelpazesi bulunuyor. Anadolu Ajansı’nda yayınlanan habere göre kompakt daireler yüksek kira getirisi potansiyeliyle yatırımcıların ilgisini çekerken, geniş daire seçenekleri ise ailelere konforlu bir yaşam alanı vadediyor.
TEM Otoyolu'na yakınlığı ve toplu taşıma alternatiflerine olan erişim kolaylığı ile dikkat çeken Bahçeada; çevresindeki okul, hastane ve üniversiteler sayesinde hem yaşam hem de yatırım amacıyla konut arayanlar için avantajlı bir noktada konumlanıyor.
Proje içerisinde yer alan ticari üniteler, konut sakinlerinin günlük ihtiyaçlarını site dışına çıkmadan karşılamasına olanak tanıyor. Bahçeada'nın sosyal donatıları arasında şunlar yer alıyor:
Restoran ve kafeler
Açık yüzme havuzları ve fitness alanları
Sosyal tesisler ve kreş
Çocuk oyun alanları ve aile sağlığı merkezi
Geniş peyzaj ve planlı açık alanlar
Projede; güneş panelleriyle desteklenen enerji çözümleri, yağmur suyu toplama sistemleri ve yüksek verimliliğe sahip malzemeler kullanılıyor.