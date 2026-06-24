Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Konut için başvurular başladı: 499 Bin TL peşinatla ev projesi yolda

Konut için başvurular başladı: 499 Bin TL peşinatla ev projesi yolda

Ege Yapı, Bahçeşehir'de hayata geçireceği Bahçeada konut projesi için ön talep sürecini başlattı. 499 bin TL peşinat ve esnek ödeme planlarıyla sunulan Bahçeada projesi, 2027 Aralık ayında ilk teslimlerini gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Kaynak: AA
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Konut için başvurular başladı: 499 Bin TL peşinatla ev projesi yolda - Resim: 1

Gayrimenkul sektöründe 20 yılı aşkın deneyimi bulunan Ege Yapı, İstanbul Bahçeşehir'de inşa edeceği yeni konut projesi Bahçeada için ön talepleri almaya başladı. İlk teslimlerin 2027 yılının aralık ayında yapılması planlanan proje, şehirdeki erişilebilir konut ihtiyacına çözüm sunmayı amaçlıyor.

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Konut için başvurular başladı: 499 Bin TL peşinatla ev projesi yolda - Resim: 2

Toplam 4 etaptan meydana gelen Bahçeada projesinde, 2 bin 457 konut ve 15 ticari ünite yer alıyor. 499 bin lira peşinat ve esnek ödeme seçenekleri sunuluyor.

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Konut için başvurular başladı: 499 Bin TL peşinatla ev projesi yolda - Resim: 3

Projede stüdyo dairelerden 3+1'e kadar uzanan geniş bir daire yelpazesi bulunuyor. Anadolu Ajansı’nda yayınlanan habere göre kompakt daireler yüksek kira getirisi potansiyeliyle yatırımcıların ilgisini çekerken, geniş daire seçenekleri ise ailelere konforlu bir yaşam alanı vadediyor.

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Konut için başvurular başladı: 499 Bin TL peşinatla ev projesi yolda - Resim: 4

TEM Otoyolu'na yakınlığı ve toplu taşıma alternatiflerine olan erişim kolaylığı ile dikkat çeken Bahçeada; çevresindeki okul, hastane ve üniversiteler sayesinde hem yaşam hem de yatırım amacıyla konut arayanlar için avantajlı bir noktada konumlanıyor.

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Konut için başvurular başladı: 499 Bin TL peşinatla ev projesi yolda - Resim: 5

Proje içerisinde yer alan ticari üniteler, konut sakinlerinin günlük ihtiyaçlarını site dışına çıkmadan karşılamasına olanak tanıyor. Bahçeada'nın sosyal donatıları arasında şunlar yer alıyor:

Restoran ve kafeler

Açık yüzme havuzları ve fitness alanları

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Konut için başvurular başladı: 499 Bin TL peşinatla ev projesi yolda - Resim: 6

Sosyal tesisler ve kreş

Çocuk oyun alanları ve aile sağlığı merkezi

Geniş peyzaj ve planlı açık alanlar

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Konut için başvurular başladı: 499 Bin TL peşinatla ev projesi yolda - Resim: 7

Projede; güneş panelleriyle desteklenen enerji çözümleri, yağmur suyu toplama sistemleri ve yüksek verimliliğe sahip malzemeler kullanılıyor.

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