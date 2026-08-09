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Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de kadro planlaması henüz tamamlanamadı.

Özellikle santrfor transferi konusunda hareketli günler geçiren sarı-lacivertliler, yabancı oyuncu fazlalığı nedeniyle bazı isimlerle yollarını ayırmayı planlıyor.

Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe'de ayrılığa en yakın futbolcular Dominik Livakovic, Ognjen Mimovic ve Rodrigo Becao olarak belirlendi.

LIVAKOVIC İÇİN 4 MİLYON EURO BEKLENTİSİ

Sarı-lacivertlilerin Hırvat kaleci Dominik Livakovic için yaklaşık 4 milyon Euro bonservis bedeli beklediği ifade edildi.

Livakovic'in kariyerinde önce uzun yıllar formasını giydiği ve geçen sezon kiralık olarak oynadığı Dinamo Zagreb'e geri dönme ihtimali bulunuyor.

MIMOVIC YENİDEN KİRALANACAK

Fenerbahçe'nin genç sağ beki Ognjen Mimovic için planı ise kiralık ayrılık.

Sırp futbolcunun yeniden kiralık olarak başka bir takıma gönderilmesinin planlandığı belirtilirken bu ayrılığın sarı-lacivertlilere U23 kontenjanında da hareket alanı sağlayacağı ifade edildi.

Mimovic için Süper Lig'den ilgilenen kulüplerin bulunduğu gelen bilgiler arasında.

BECAO İLE FESİH GÖRÜŞMELERİ

Ayrılığı gündemdeki bir diğer isim ise Rodrigo Becao oldu. Fenerbahçe yönetiminin Brezilyalı savunmacıyla sözleşmesinin feshedilmesi konusunda görüşmelerini sürdürdüğü aktarıldı.

Geçtiğimiz sezonu Kasımpaşa'da kiralık oynayarak tamamlayan Becao'ya da Süper Lig'den taliplerin bulunduğu ifade edildi.