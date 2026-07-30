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Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki tecrübeli kalecisi Dominik Livakovic'in Dinamo Zagreb'e geri dönüş ihtimali yüksek görülüyor.

Hırvatistan basınından Sportske Novosti'nin haberine göre; Dinamo Zagreb Başkanı Zvonimir Boban, Dominik Livakovic ve menajeri Andy Bara, Zagreb'de bir araya geldi.

Yapılan görüşmede Livakovic'in Dinamo Zagreb'e dönüşüyle ilgili tüm şartlarda anlaşma sağlandığı öne sürüldü.

GÖZLER FENERBAHÇE'DE

Transferin önündeki tek engelin Fenerbahçe ile yapılacak bonservis görüşmeleri olduğu kaydedildi.

Sarı-lacivertli kulübün Livakovic için talep edeceği bonservis bedelinin henüz netleşmediği belirtilirken Dinamo Zagreb'in kısa süre içinde ilk resmi teklifini sunmaya hazırlandığı aktarıldı.

MENAJER ANDY BARA TEMASLARINI SÜRDÜRÜYOR

Haberde ayrıca Livakovic'in menajeri Andy Bara'nın Fenerbahçe ile bonservis bedeli ve olası mali detaylar konusunda temaslarını sürdürdüğü ifade edildi.

Yeni yönetimin transfer konusunda önceki döneme göre daha yapıcı bir yaklaşım sergilediği ve oyuncunun Dinamo Zagreb'e dönme isteğinin farkında olduğu da iddia edildi.