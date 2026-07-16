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Fenerbahçe’de yeni sezon öncesi kadro planlaması sürerken, takımdan ayrılması beklenen isimlerle ilgili gelişmeler de yaşanıyor.

GÖNDERİLECEKLER LİSTESİNDE

Teknik heyet ve yönetim, gönderilecek oyuncular üzerinde çalışmalarını sürdürürken listenin üst sıralarında Diego Carlos yer alıyor.

BREZİLYA’DAN TALİP ÇIKTI

Brezilya basınında yer alan haberlere göre, tecrübeli stoper Diego Carlos’a Vasco da Gama talip oldu. Brezilya ekibinin oyuncunun durumu hakkında bilgi toplamaya başladığı belirtildi.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Diego Carlos’un Fenerbahçe ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. Sarı-lacivertliler, uygun teklif gelmesi halinde oyuncuyla yollarını ayırmayı değerlendiriyor.

Fenerbahçe’de transfer sürecinde gözler şimdi Diego Carlos için gelecek resmi tekliflere çevrildi.