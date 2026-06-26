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Kaynak: AA

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Düzce'de bulunan Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen günün ilk idmanı, salonda uygulanan kuvvet ve dayanıklılık programıyla başladı.

Daha sonra sahaya geçen futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından çabukluk, koordinasyon ve dar alanda pas organizasyonları üzerinde çalıştı. Antrenman, bireysel programların uygulanmasıyla sona erdi.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde yapılacak günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek.