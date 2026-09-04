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Kaynak: Haber Merkezi

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Lyon'u eleyerek lig aşamasına yükselen Fenerbahçe'de, maç sonunda yaşanan olayların faturası iki futbolcuya çıktı. UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu'nun açıkladığı cezaların ardından sarı-lacivertli kulüpten resmi açıklama geldi.

GUENDOUZİ VE GREENWOOD'A CEZA

UEFA, Matteo Guendouzi'ye temel sportmenlik kurallarını ihlal, futbolculara veya müsabakada bulunan diğer kişilere hakaret ve seyircileri provoke etme gerekçeleriyle ceza verdi. Mason Greenwood ise temel sportmenlik ve uygun davranış kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle disiplin yaptırımına uğradı.

Bu karar doğrultusunda Guendouzi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Roma ve Aston Villa karşılaşmalarında forma giyemeyecek. Greenwood'a verilen ceza ise 1 yıl süreyle ertelendi.

FENERBAHÇE'DEN İTİRAZ KARARI

Sarı-lacivertli kulüp yaptığı açıklamada, UEFA'nın kararlarının hukuk birimleri tarafından detaylı şekilde incelendiğini belirterek, cezalara karşı UEFA Tahkim Kurulu nezdinde gerekli başvuruların yapılacağını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, kararların gerekçeleriyle birlikte değerlendirildiği ve futbolcuların haklarını korumak adına tahkim sürecinin resmen başlatılacağı ifade edildi.

TAHKİM SÜRECİ BAŞLAYACAK

Fenerbahçe, UEFA Tahkim Kurulu'na yapacağı başvuruyla hem Matteo Guendouzi hem de Mason Greenwood hakkında verilen disiplin cezalarının yeniden değerlendirilmesini talep edecek. Sarı-lacivertliler, hukuki sürecin sonunda cezaların kaldırılması veya hafifletilmesini hedefliyor.