Gerçekleştirilen bu kritik ziyaretin en önemli ayağını, İngiliz Kraliyet Deniz Kuvvetleri bünyesinde uzun yıllar F-35B Lightning II uçaklarıyla görev yapan kalifiye uçuş eğitmeni (QFI) Gary Clark’ın HÜRJET’i bizzat deneyimlemesi oluşturdu.
Yerli gurur HÜRJET'e İngiliz markajı: Ödüllü F-35 pilotu test etti
İngiltere'nin askeri pilot eğitim programını yürüten Ascent Flight Training heyeti ve ödüllü F-35 pilotu Gary Clark, TUSAŞ'ı ziyaret ederek HÜRJET'i test etti. Hawk uçaklarına alternatif arayan Londra yönetimi, küresel pazardaki mevcut eğitim jetlerini incelemeye devam ediyor.Kaynak: Haber Merkezi
Deneyimli pilot Clark, F-35B ile Queen Elizabeth sınıfı uçak gemileri arasındaki operasyonel prosedürlerin geliştirilmesine sunduğu katkılarla biliniyordu.
Bu katkılardan dolayı Fleet Air Arm tarafından yılın en prestijli ödülü olan Kraliçe Elizabeth Kılıcı ile onurlandırılmış bir isim olarak dikkat çekiyor.
Bir F-35 savaş uçağı pilotunun HÜRJET kokpitine oturarak uçuş gerçekleştirmesi, İngiltere'nin bu inceleme sürecini yalnızca kağıt üstünde yürütülen bürokratik bir prosedür olarak görmediğini kanıtlıyor.
Aksine profesyonel bir operasyonel pilotun gözünden teknik değerlendirmeye tabi tuttuğunu ortaya koyuyor.
Ascent Flight Training tarafından yapılan resmi açıklamalarda bu ziyaretin, yeni Jet Eğitim Sistemi (Jet Training System) programı çerçevesinde büyük bir önem taşıdığı ifade edildi.
Sistem, İngiltere Savunma Yatırım Planı'nda ilan edildi. Sistemin mevcut Hawk T1 ile T2 eğitim uçaklarının yerini alması öngörülüyor.
Şirket, henüz kesin bir tedarik yaklaşımı belirlenmediği için küresel pazardaki tüm alternatif uçuş ve eğitim sistemlerine hakim olmanın UKMFTS Eğitim Hizmeti Ortağı sıfatıyla hayati nitelikte olduğunu vurguladı.
HÜRJET ekseninde yürütülen bu teknik inceleme, Ascent firmasının gerçekleştirdiği uluslararası test turunun da son halkasını oluşturuyor.
Şirket heyeti daha önce İtalya’daki Uluslararası Uçuş Eğitim Okulu (IFTS) bünyesinde M-346 modelini test ederken, Güney Kore’nin Sacheon şehrinde ise T-50 jet eğitim uçağını incelemişti.
Ascent Flight Training'in sıradaki rotasının İsviçre olacağı ve burada Pilatus firmasının PC-21 tabanlı eğitim sisteminin yerinde değerlendirileceği kaydedildi.
Öte yandan bu kritik ziyaret, yerli jetimiz HÜRJET’in küresel havacılık pazarındaki ivmesinin doruğa ulaştığı bir döneme denk geldi.
HÜRJET, geçtiğimiz Ocak 2026 tarihinde İspanya ile yapılan 2,6 milyar euroluk devasa bir anlaşmayla tarihindeki ilk uluslararası ihracat başarısını elde etmişti.
Söz konusu sözleşme çerçevesinde İspanya Hava ve Uzay Kuvvetleri envanterindeki yıpranan F-5M uçaklarının yerine 30 adet HÜRJET entegre edilecek.
Yapılan planlamalara göre ilk teslimatların 2028 yılında hayata geçirilmesi, özel İspanyol konfigürasyonuna sahip hava araçlarının ise 2031 yılı itibarıyla aktif görev üstlenmesi öngörülüyor.
Tüm bu uluslararası gelişmeler sürerken, Türk Hava Kuvvetleri'nin ihtiyaçları doğrultusunda üretilen ilk seri üretim HÜRJET de yakın bir zaman diliminde başarılı bir ilk uçuş icra etmişti.