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Kaynak: AA

Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Bayern Münih'i İstanbul'da konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadelede top saat 20.45'te havaya atılacak.

Sarı-lacivertli ekip, EuroLeague'deki sezon açılışında Virtus Bologna ile karşılaştı. İtalyan temsilcisini 78-68 mağlup eden Fenerbahçe Tarfin, organizasyona galibiyetle başladı.

Bayern Münih de ilk hafta maçında Hapoel IBI karşısında sahadan 86-84'lük galibiyetle ayrıldı.

İlk maçlarını kazanarak sezona başlayan iki takımın mücadelesinde Fenerbahçe Tarfin, rakibini geçip Avrupa Ligi'nde üst üste ikinci galibiyetini elde etmeyi amaçlıyor.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ 20. RANDEVU

Fenerbahçe ile Bayern Münih, yarınki mücadeleyle 20. kez karşı karşıya gelecek.

Organizasyonda, iki takım arasında Kasım 2014'ten bu yana oynanan 19 karşılaşmanın 15'ini sarı-lacivertliler, 4'ünü ise Alman ekibi kazandı.

Taraflar arasında geçen yıl normal sezonda yapılan mücadelelerden Fenerbahçe evinde 88-73, Bayern Münih de sahasında 85-76 galip ayrıldı.