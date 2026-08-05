700 bin liradan başlıyor: TOKİ 51 ilde 540 ev ve iş yeri satacak

Ticari üniteler ve iş yerlerinde ise ödeme planı esnek tutuldu. Katılımcılar; yüzde 10 peşinat ve 96 ay vade, yüzde 10 peşinat ve 120 ay vade veya yüzde 30 peşinat ve 60 ay vade seçeneklerinden yararlanabilecek.