Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelinde gayrimenkul sahibi olmak isteyenler için geniş kapsamlı bir açık artırma takvimi açıklandı.
700 bin liradan başlıyor: TOKİ 51 ilde 540 ev ve iş yeri satacak
TOKİ, 19-20 Ağustos tarihlerinde 51 ilde 540 konut ve iş yerini açık artırma yöntemiyle satacak. 700 bin TL'den başlayan fiyatlarla sunulan gayrimenkuller için peşinat oranları yüzde 10 ile yüzde 30, vade imkânları ise 120 aya kadar uzanıyor.Kaynak: Haber Merkezi
Toplam 51 şehirde yer alan 540 taşınmaz, düzenlenecek ihalelerle yeni sahiplerini bulacak. Satış listesinde 235 konut ile 305 iş yeri yer alıyor.
Açık artırmaya çıkarılan konutlar, yüzde 25 peşinat ve 120 ay taksit imkânıyla alıcılara sunulacak.
Ticari üniteler ve iş yerlerinde ise ödeme planı esnek tutuldu. Katılımcılar; yüzde 10 peşinat ve 96 ay vade, yüzde 10 peşinat ve 120 ay vade veya yüzde 30 peşinat ve 60 ay vade seçeneklerinden yararlanabilecek.
Konut Satışı Yapılacak 41 İl: Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Bolu, Burdur, Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır,
Isparta, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Sinop, Şanlıurfa, Tunceli ve Van.
İş Yeri Satışı Yapılacak 30 İl: Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Burdur, Bursa, Çankırı, Düzce, Gaziantep, Gümüşhane, Isparta, İstanbul,
Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Mersin, Şanlıurfa, Tekirdağ, Van ve Zonguldak.
Taşınmazların başlangıç (muhammen) bedelleri 700 bin TL seviyesinden başlayarak nitelik ve konumuna göre 54,4 milyon TL'ye kadar çıkıyor.
Açık artırmaya çıkarılan tüm gayrimenkullerin ortalama değeri ise 5,6 milyon TL civarında.
Anadolu illerindeki 2+1 daireler genellikle 2,5 milyon ile 4 milyon TL aralığında alıcı beklerken; büyükşehirlerdeki 3+1 daireler ile ticari mülkler daha üst fiyat dilimlerinde yer alıyor.
Gayrimenkullerin bir kısmı hemen teslime hazır durumda bulunurken, diğer taşınmazların teslim süreleri 6 ay ile 36 ay arasında farklılık gösteriyor.
Toplam muhammen bedel ise 2 milyar 987 milyon 601 bin 2 TL olarak hesaplandı.
Açık artırma oturumları iki günde tamamlanacak:
19 Ağustos 2026 Çarşamba (Saat 10.30): 1 - 235 arası lotlar
20 Ağustos 2026 Perşembe (Saat 10.30): 236 - 540 arası lotlar
Müzayedeler, Ankara'da İlbank Sosyal Tesisleri ile İstanbul'da TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu'nda eş zamanlı olarak fiziki ortamda yürütülecek.
Katılımcılar ayrıca internet üzerinden de teklif verebilecek. Çevrim içi katılım sağlamak isteyenlerin kayıt işlemleri 18 Ağustos 2026 Salı günü saat 10.30'da tamamlanacak.
İhaleye dair detaylı kataloglara ve şartnamelere TOKİ'nin resmi web portalı, müzayede internet sitesi ve 444 84 34 numaralı çağrı merkezi aracılığıyla ulaşılabiliyor.