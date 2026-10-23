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Kaynak: Spor Servisi

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde üç haftalık bölüm tamamlanırken takımların sahada katettiği mesafelere ilişkin istatistikler de ortaya çıktı. İlk üç karşılaşmasında maç başına ortalama 110 kilometre koşan Fenerbahçe, organizasyondaki 36 takımın sıralamasında son basamakta kaldı.

Aradan geçen 18 yılın ardından yeniden Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden sarı-lacivertli ekip, sezon öncesinde kadrosuna önemli isimleri dahil etti. Bununla birlikte takımın yaş ortalaması da istatistiklerde öne çıktı. Fenerbahçe, 28,1 yaş ortalamasıyla Inter’in ardından turnuvanın en yaşlı ikinci kadrosuna sahip takım olarak sıralandı.

Koşu mesafesi verilerinde Galatasaray, karşılaşma başına 114 kilometrelik ortalamayla 29. sıraya yerleşti. Listenin ilk sırasında 123 kilometreyle Bodo bulunurken Borussia Dortmund 122 kilometreyle ikinci, Club Brugge ise 121 kilometreyle üçüncü oldu.

Bayern Münih karşısında puan almayı başaran Viking’in maç başına ortalama koşu mesafesi 120 kilometre olarak ölçüldü. Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray ile karşılaşacak Aston Villa’nın bu alandaki ortalaması ise 116 kilometre olarak kaydedildi.