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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 18 yıllık aranın ardından geri dönüyor. Sarı-lacivertliler, lig aşamasının ilk haftasında İtalya temsilcisi Roma'yı konuk edecek.

Taraftarların merakla beklediği karşılaşma öncesinde "Fenerbahçe-Roma maçı hangi kanalda, saat kaçta ve şifresiz mi?" soruları da gündeme geldi.

FENERBAHÇE-ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe ile Roma arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması ilk hafta karşılaşması 10 Eylül 2026 Perşembe günü (bugün) saat 19.45'te başlayacak.

Mücadele Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.

FENERBAHÇE-ROMA MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe-Roma karşılaşması TRT 1 ve tabii üzerinden canlı olarak futbolseverlerle buluşacak. Karşılaşma şifresiz olarak izlenebilecek.

FENERBAHÇE 18 YIL SONRA DEVLER LİGİ'NDE

Sarı-lacivertliler, Roma karşılaşmasıyla birlikte 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nin ana aşamasında yeniden sahne alacak.

Fenerbahçe, lig aşamasında Roma'nın yanı sıra Liverpool, Atletico Madrid, Aston Villa, Villarreal, Shakhtar Donetsk, Slavia Prag ve LASK ile karşılaşacak.