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Fenerbahçe, Başkan Aziz Yıldırım'ın sağlık heyeti ve Medicana Hastanesi yetkilileriyle futbolcuların sağlık durumları ve sahalara dönüş süreleri konusunda toplantı gerçekleştirdiği yönündeki iddialara yanıt verdi.

Sarı-lacivertli kulüp, resmi internet sitesinden yayımladığı açıklamayla söz konusu haberin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

'SÖZ KONUSU İDDİA GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR'

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Bugün bir medya mecrasında, Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım’ın sağlık heyetimiz ve Medicana Hastanesi yetkilileriyle, futbolcularımızın sağlık raporları ve sahaya dönüş süreçlerine ilişkin bir toplantı gerçekleştirdiği yönünde ifadeler kullanılmıştır.

Söz konusu iddia gerçeği yansıtmamaktadır. Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım, haberde iddia edildiği şekilde herhangi bir toplantı gerçekleştirmemiştir.

'HERHANGİ BİR SORUN BULUNMAMAKTADIR'

Kulübümüzün sağlık heyeti ile sağlık sponsorumuz Medicana, futbolcularımızın sağlık süreçlerinin yönetiminde koordinasyon ve iş birliği içerisinde çalışmalarını sürdürmektedir. Haberde ima edildiği şekilde taraflar arasında tıbbi değerlendirme ve süreçlerin yönetimine ilişkin herhangi bir sorun bulunmamaktadır."