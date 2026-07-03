Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Fenerbahçe, Hollanda Milli Takımı'nda da forma giyen 31 yaşındaki savunmacı Nathan Ake'yi Premier Lig devi Manchester City'den transfer etti.

Sarı-lacivertli ekibin transfere ilişkin açıklaması şu şekilde:

"Transfer Bilgilendirmesi

Kulübümüz, Hollanda Milli Takımı oyuncusu Nathan Aké ile anlaşmaya varmış ve futbolcu ile sözleşme imzalamıştır.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda forma giyen oyuncumuz, izin sürecinin ardından Avusturya kampında takımımıza katılacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

Transfer Bilgilendirmesi



Kulübümüz, Hollanda Milli Takımı oyuncusu Nathan Aké ile anlaşmaya varmış ve futbolcu ile sözleşme imzalamıştır.



2026 FIFA Dünya Kupası'nda forma giyen oyuncumuz, izin sürecinin ardından Avusturya kampında takımımıza katılacaktır.



Kamuoyunun… pic.twitter.com/FwAMLa0zcl — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 3, 2026

AVUSTURYA KAMPINA KATILACAK

Hollanda'nın Dünya Kupası kadrosunda da yer alan yıldız futbolcu, turnuva sürecinin tamamlanmasının ardından Fenerbahçe'nin Avusturya kampına katılacak.

SEZON KARNESİ

Geride kalan sezonda Manchester City formasıyla 32 maça çıkan deneyimli yıldız, 2020-21 sezonundan beri İngiliz devinde forma giyiyordu.

AKE'NİN KARİYERİ

Futbola ülkesi Hollanda'nın ADO altyapısında başlayan Nathan Aké, daha sonra sırasıyla Feyenoord ve Chelsea altyapılarında forma giydi. 2013 yılında Chelsea'de A takıma yükselen 31 yaşındaki stoper, Reading, Watford ve Bournemouth'ta kiralık olarak oynadı.

Bournemouth, 2017 yılında Aké'nin bonservisini 22 milyon avro karşılığında alırken, deneyimli savunmacı 2020'de yaklaşık 45 milyon avro bedelle Manchester City'ye transfer oldu.